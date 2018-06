Vojta Kotek: Jsem muž z lesa

Celý výlet je pokaždé pojat přísně přírodně.

"Zůstávat přes noc někde v hotelu, to ani náhodou, byla by to děsná nuda," vysvětluje.

"Zato venku si vždycky užijeme," kření se rošťácky Vojta, ale do které končiny se letos hodlá vypravit, neprozradí ani za nic.

K táboření je prý Kotek veden již dlouho, a tak se v přírodě vyzná.

"Odmala jsem s rodinou jezdil na vodu a můj táta je velký zálesák, takže jsem se od něj musel hodně učit. Teď už jsem skoro hotový muž z lesa. Je sice pravda, že manuálně zručný zrovna nejsem, ale to není tak důležité. Když mám dřevo, sirky a občas nějaký ten pevný podpalovač, tak oheň většinou nakonec rozdělám," směje se.