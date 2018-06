Vojta Kotek: Splnilo se mi vše, co jsem chtěl. Nevím, co budu dělat dál

„Nestresuji se tím, že jako herec musím čekat na práci u telefonu, protože si mohu vymyslet svůj projekt jako filmař. Zároveň nemusím mít celý život na bedrech zodpovědnost jako režisér, protože si rád odskočím na koncert, kde je tak trochu všechno jedno - je to rokenrol,“ řekl Kotek.



Před kamerou se objevil už jako čtrnáctiletý v psychologickém filmu Únos domů. Vzápětí si zahrál v seriálech včetně Pojišťovny štěstí a Vyprávěj. Na kontě má od té doby čtyři desítky rolí ve filmu a televizi, další pak v dabingu, kterému se věnoval od osmi let a namluvil i Harryho Pottera.

Od dětských let účinkoval i v divadlech včetně Národního, moderoval soutěž Česká Miss 2005 a byl Objevem roku divácké ankety TýTý. Ačkoliv studium na filmové akademii v Písku nedokončil, jako režisér debutoval komedií Padesátka.



„K dabingu a hraní jsem se dostal jako děcko přes svého strýčka. O děti byla tehdy nouze a já byl navíc odkojený cimrmanology, s nimiž můj táta spolupracuje. Dnes v Divadle Járy Cimrmana v rámci akce Synové pomáhají otcům hraju vedle svého táty v inscenaci Vražda v salonním coupé coby policejní praktikant Hlaváček,“ dodal.



Vojta Kotek si za partnerky často vybíral herečky, chodil s Terezou Voříškovu či Berenikou Kohoutovou, v současnosti je už rok jeho přítelkyní pětadvacetiletá grafička Valerie Rónová, dcera známého sochaře Jaroslava Róny. Herce doprovázela i při natáčení snímku Marie Terezie (20. 6. 2017)

V těchto dnech se objevil jako František Štěpán Lotrinský po boku císařovny ve dvoudílném koprodukčním snímku České televize Marie Terezie. „Už jsem zaslechl, že by mohl mít někdy pokračování,“ podotkl s tím, že by se tomu nebránil.

Teď už vlastně končím

Na dotaz, zda chtěl do své třicítky něco stihnout, Kotek odpověděl, že celovečerní filmový debut - a to se mu podařilo. „Z profesní stránky jsem si ale splnil všechno, oč jsem usiloval. Včetně alba vlastní kapely. A tak vlastně teď už končím, nevím, co budu dělat dál,“ řekl Kotek s nadsázkou.

Jak někde poznamenal, je jakýmsi desetibojařem, který je ve všech disciplínách průměrný. Přesto se nechce specializovat. Už proto, že se zabývá tím, co ho baví.

„To je můj motor. Táta mi vždycky říkal, že když něco dělám, mám to dělat pořádně. A toho se snažím držet, to je moje krédo. Abych to zvládal naplno a nejlíp, jak umím,“ dodal Kotek. Osobně si myslí, že třicítka v jeho životě nic nezmění, cítí se na osmnáct. „I když vysloveně mladý už taky nejsem,“ uznal.

