Zákulisí Andělů: Dyk hrál o čas, na přenos dvakrát přejížděl z Národního

Organizační bonbónek pořadatelů postrádal jakoukoli sladkou příchuť. Ba naopak. Byl velmi hořký. Vojtěch Dyk totiž ve stejný den hrál od sedmi večer v Národním divadle v Žebrácké opeře, kde nemá alternaci.

Jedinou možností, jak ho dostat na Anděly, vysílané od devíti večer, tak byl promyšlený logistický tah. Tedy naložit zpěváka v pauze do auta, převést ho do pět kilometrů vzdálené Incheba Arény, po odzpívání ho znovu odvézt na Národní s tím, že se po odehrání zbytku představení znovu vrátí na pražské Výstaviště.

"Kývl jsem na tenhle plán s tím, že ho podstoupím, ale na triko si ho nevezmu. Majáček jsme samozřejmě využít nemohli, jelikož by se jednalo o zneužití práv veřejných činitelů, tak jsme spoléhali na to, že budeme mít dost zelených. Naštěstí jsme je měli," popsal Dyk, který se tak na Andělech objevil s nezvyklým divadelním líčením.

Vojta Dyk

Jeho neúčast by pořadatele mrzela o to víc, že se skupinou Nightwork byl nominovaný v klíčových kategoriích Skupina a Deska roku. Obě nominace nakonec muzikanti proměnili, od akademiků navíc získali i cenu za videoklip k singlu Tepláky.

"Jsem rád, že to pro nás dopadlo takhle. Bylo to překvapující, ale všechno si asi uvědomím až za rok," dodal zpěvák Dyk.

Nightwork při přebírání ceny

Jistý boj s časem si kvůli Andělům prožila i zpěvačka a moderátorka slavnostního galavečera Ewa Farna. Ve čtvrtek v sedm hodin ráno musela nasednout za doprovodu svého objevitele, producenta Leška Wronky do letadla a vydat se do Varšavy, kde má šest nominací v podobné hudební anketě. Tentokrát tedy usednou do hlediště v roli oceněných, zatímco v Česku byli v roli organizátorů.