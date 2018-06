Chci být váš prezident, píše Vojta Dyk v otevřeném dopise českému lidu

"Nedávno jsem zpíval před 15 000 lidmi a uvědomil jsem si, že jsem známou osobností, která sice říká své názory nahlas, ale bez zjevného dopadu. A proto jsem se já, Vojtěch Dyk, za podpory kapely NightWork, rozhodl využít naši popularitu smysluplněji a zkusit změnit stav morálky vlastní silou," píše Dyk ve svém prohlášení s tím, že ho k tomuto rozhodnutí dohnal rozklad naší politické scény.

Za Dykem stojí "jeho lidé", tedy všichni členové skupiny Nightwork. Zdůrazňují jeho nesporné kvality, mezi něž patří hlavně to, že nekrade tužky, a schvalují jeho rozhodnutí zrušit prezidentovi imunitu.

Já, Jakub Turbo Prachař, podporuji Vojtu Dyka, protože nezcizuje plnicí pera ani jiné drobné předměty. František Soukup: Vojtu Dyka podporuji proto, že je velký. Nejen tělem, ale i duchem. Ztotožňuji se s jeho přístupem k odejmutí poslanecké imunity v případě podezření z korupce.

Všichni společně volají po změně ústavy a shánějí hlasy pod petici, v níž požadují snížení věku pro volitelnost prezidentem na 25 let.

Dyk k tomu připojuje řadu příkladů lidí, kteří se čtyřicítky ani nedožili, přitom změnili svět k lepšímu, jako jsou Ježíš Kristus, Johanka z Arku, Karel Hynek Mácha nebo John Lennon.

Ve svém vlastním profilu pak zdůrazňuje své dosavadní činy, kterými se zasadil o český stát - v roce 2010 to byla píseň pro iniciativu Vyměňte politiky, téhož roku také Čtvrtá pražská defenestrace, kdy spolu se skupinou Nightwork zazpíval před pražským magistrátem, aby podpořil boj proti korupci, a v roce 2011 zazpíval českou státní hymnu na zápase o postup na mistrovství Evropy ve fotbale.

"Prezidenta vidím jako osobu, která respektuje a reprezentuje morální hodnoty, stejně jako kulturní dědictví našeho národa, a nepostrádá smysl pro humor. Ani jedna z těchto věcí není podmíněna věkem. Nemám takové zkušenosti jako člověk starší čtyřiceti let, ale zároveň si nenesu břemeno předrevolučního stavu společnosti. Domnívám se, že můj věk tedy není handicapem, ale že díky němu jsem také schopen porozumět potřebám svých vrstevníků i mladším generacím. Budeme to právě my, na které čeká nejistá budoucnost a ještě větší výzvy, na něž nás ani cenná zkušenost nasbíraná léty nepřipraví," píše zpěvák na stránce Prezidyk 2013 a ukazuje, že smysl pro humor rozhodně nepostrádá.