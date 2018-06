Proč končí skupina Nightwork? Táňa za to nemůže, říká Vojta Dyk

"Vy myslíte, že Nightwork končí kvůli mně?" zděsí se Vilhelmová: "Zvláštní představa, že bych měla takovýhle vliv."

Zcela upřímně ovšem přiznává, že ji hudba Nightworku nechává chladnou. "Kdybych Vojtu vnímala jen jako hudebníka, tak se asi nesejdeme, protože já bych ve svém drahocenném čase na Nightwork nešla. A kdovíjakou fanynkou nejsem ani dnes - kdybych si měla vybrat, jestli zajít na koncert J.A.R. nebo na Nightwork, půjdu na J.A.R."

Proč tedy kapela ukončí 25. listopadu velkým koncertem v pražské O2 svoji činnost?

Vojta Dyk tvrdí, že se zásadně změnila jeho životní situace: "Táňa mi do toho nikdy nemluvila. Jde o to, že jsem do kapely nastupoval jako začínající zpěvák. Seznámil jsem se s Kubou Prachařem, zjistili jsme, že nám to na pódiu funguje, ale postupem času se u každého z nás změnilo podhoubí a názory na to, jak hudbu dělat. Pro mě byla kapela dlouho rodinou, ale pak jsem ji zcela svobodně nahradil rodinou vlastní. A člověk si musí vybrat - já už nemůžu být pořád s klukama, potřebuju co nejvíc času pro rodinu opravdovou."

Že chce ze skupiny odejít, to kolegům oznámil už před rokem, po předávání Českých slavíků. "Ale vlastně nemůžu říct, že je úplný konec," dodává. "Tahle parta se dost možná zas někdy sejde. Jen nevím, jestli budeme zpívat zrovna písničku Jsem gay…"

Vojta Dyk a B-Side Band ve Znojmě "Registrovaní partneři" Jakub Prachař a Vojtěch Dyk. - Natáčení klipu skupiny NightWork

Čímž nejspíš naznačuje, že jej omrzela třeskutá legrace, která se od Nightwork očekává. "Moje hudební srdce je už trochu jinde, teď zkusím něco jiného. Spíš jazz, improvizaci..."

Jakmile uzavře kapitolu Nightwork, začne pracovat na vlastní autorské desce, pro níž skládá hudbu i píše texty.

Vyjde už příští rok? To je jediná otázka, na níž v rozhovoru neodpoví. Jenom se zasměje: "Možná, nevím. Bobby McFerrin chystal své první sólové vystoupení devět let, tak mě čas moc neznervózňuje."

Skupina Nightwork oznámila svůj poslední koncert