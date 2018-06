Vojáci s amputací vytvořili posádku závodní jachty

Britské vojáky ve věku 27 až 72 let spojuje odvaha, bojovný duch a taky hrozné zranění, které utrpěli v různých válečných konfliktech po celém světě.

Všichni tito muži přišli o jednu končetinu a jsou první takovou posádkou, která se chystá na prestižní jachtařský závod.

Posádka musela na poslední chvíli změnit kapitána, když si dvaapadesátiletý Colin Rouse zlomil svou zdravou nohu při lyžování a musel ze závodu odstoupit. "Ti kluci, kteří vytvořili tuhle neobyčejnou posádku, jsou hrdinové. Tohle je nesmírně náročné i pro zdravé lidi. Mají neuvěřitelné odhodlání. Bojovali za svou vlast a teď bojují za svou budoucnost. Snaží se uplatnit svůj potenciál," řekl serveru Mirror.co.uk Colin.

Novým kapitánem se stal osmačtyřicetiletý Paul Burns, který přišel o levou nohu pod kolenem a část pravého chodidla při bombovém útoku IRA. "Bylo to v srpnu roku 1979 a mně bylo teprve 18 let. Jeli jsme dolů k irské hranici a na kraji silnice byla bomba. Z osmi kluků v autě jsme přežili jen dva," vzpomíná Burns, který po útoku strávil v nemocnici a v rehabilitačním středisku dva roky. Z armády ovšem neodešel. "Těch třicet let jsem žil. Snažil jsem se inspirovat všechny kolem a ukázat, že mě IRA nemůže zlomit," řekl Burns.

"Tohle bude největší výzva mého života. Budu velet lodi a posádce v jednom z nejprestižnějších závodů na světě. Muži v posádce utrpěli těžká zranění, ale nevnímáme to jako překážku," dodal s tím, že díky problémům, které se během svého života museli naučit řešit, budou lépe zvládat nečekané situace během plavby.

Jachta postižených vojáků nemá žádnou speciální úpravu. Muži spolu ujedou na lodi 600 mil. Start a cíl závodu je na ostrově Antigua. Obeplují ostrovy Guadaloupe, Montserrat, Barbuda, St. Christopher, Nevis, St. Eustatius, St. Barth a St. Marteen.