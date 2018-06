Magazín Vogue vydal provokativní snímky desetileté modelky

Desetiletá Francouzka Thylane Lena-Rose Blondeauová se už objevila v mnoha reklamních kampaních. Její poslední snímky z časopisu Vogue ale vzbudily rozpaky. Holčička na nich vypadá jako dvojnásobně starší ženy. Pózuje na posteli s obřími podpatky a silným nánosem make-upu. Je to ještě dítě, nebo dospělá žena?

Blondeauová je něco mezi tím.

Francouzský Vogue doplnil fotky desetileté modelky titulkem "Jaký make-up v jakém věku?", a i když tak ukázal, že snímky jsou pouze ilustrací k tématu a nepovažuje stylizaci takto mladé dívky do dospělé ženy za standard, který bude na svých stránkách ukazovat, zvedla se vlna kritiky.

Takové snímky totiž podle odborníků ovlivňují to, jak dívky přemýšlejí o své ženskosti a sexualitě. Podporují myšlenku, že fyzický vzhled je nejdůležitější, což může vést až k problémům se sebevědomím, poruchám příjmu potravy a depresím.

"Výzkum jasně ukazuje, že módní průmysl ovlivňuje to, jak dívky a ženy vidí samy sebe, a jejich sebevědomí, pokud nesplňují obrázek, jaký je v současnosti v módě. Dokonce i velmi mladé dívky jsou si dobře vědomy mediálních obrazů toho, co je krásné a žádoucí," řekl televizi ABC psycholog z arizonské státní univerzity Paul Miller.

Snímky vzbuzují i otázku, jaký vliv to může mít na samotnou desetiletou modelku a kdy už je vhodné pustit dítě do světa líčidel a blesků fotoaparátů. Stejně jako u většiny mladých modelek nejsou ani Thylanini rodiče obyčejným párem. Otec je bývalý fotbalový internacionál Patrick Blondeau a její matka je herečka a moderátorka Véronika Loubryová.

"Dítě je tu vystaveno světu dospělých, aniž by bylo vybaveno schopností vyrovnat se s tím, co dospělý život vyžaduje. Rodiče by jim měli nejprve vytvořit prostředí, které jim poskytne dostatek času a prostoru pro fyzický i psychický rozvoj. Jinak hrozí, že se nevyvine jejich osobnost," uvedla pro deník Daily Mail psycholožka Emma Grayová.

Trend stále mladších modelek ale pokračuje. Třináctileté dívky na přehlídkových molech a v reklamních kampaních nejsou ničím výjimečným a málokdo pozná, kolik jim ve skutečnosti je let.