Vodochodský otevře školu vaření, angažuje i drsného Pohlreicha

Důvod je prý ještě jeden. "Lidi se chtějí učit vařit, a to jak laici, tak profesionálové. Už mě k tomu přemlouvají dlouho, teprve teď jsem se ale rozhodl, že do toho půjdu. V Hradci je postavené krásné kuchyňské studio, místo tedy mám. Učit vařit budu samozřejmě já, pomoc mám ale přislíbenu od špičkových kuchařů, například od Zdeňka Pohlreicha," říká Vodochodský. Otázkou je, kdy školou vaření otevře, což prý záleží na jeho lenosti. "Chtěl bych to rozjet už v létě, ale jestli budu línej, tak to bude až v září."

Pěkně do těla dostal kuchař nedávno na třídenní poznávací cestě do oblasti Schladming-Dachstein v rakouských Alpách.Těžký krok, rychlý dech a časté zastávky, tak vypadaly hercovy chvíle. Rady sportem vytrénovaného moderátora Tomáše Krejčíře, který se mu snažil vysvětlit, jak správně dýchat, byly marné. "Mě nezabije astma, ale srdce," reagoval Vodochodský na jeho snahu usnadnit mu výstup. "A to mi slibovali, že půjdu nějakých dvacet minut po rovině. Už fakt nemůžu," stěžoval si kuchař, pro kterého nakonec muselo přijet auto.

V salaši už zase sršel vtipem a rozplýval se nad místními specialitami. Jídlo mu dodalo takovou energii, že se už od skupiny neodpojil a pokračoval na ledovec Dachstein, kde byl nadšený z ledového paláce, který obdivoval spolu s Tomášem Krejčířem a jeho manželkou. "Dostaneme se spolu sami bez dětí tak dvakrát do roka, tentokrát všechny tři hlídá babička, tak jsme se mohli utrhnout," uvedl Krejčíř. Oproti Vodochodskému je velký sportovec, s nadšením proto absolvoval také mountainbikovou túru po Ennské cyklostezce.