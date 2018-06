Vnuka Grace Kelly zmlátili v baru, prý si dovoloval na modelky

Pierre Casiraghi patří k zlaté mládeži, která ráda vymetá kluby v New Yorku. Společně se skupinkou přátel, kde byl i exmilenec Paris Hiltonové - dědic loďařského impéria Stavros Niarchos III., zavítali do nočního klubu Double Seven. Vyhlídli si jinou skupinku, v níž byly i modelky, a opilí je prý začali urážet.

Sedmačtyřicetiletý bývalý majitel manhattanského klubu Hawaiian Tropic Adam Hock, který seděl u stolu s kráskami, Casiraghimu jednu vrazil a strhla se bitka. Mladík prý přeletěl přes celou místnost a přistál na druhé straně baru na stole. Niarchos pak napadl Hocka a mela pokračovala. Syna monacké princezny nakonec převezli do nemocnice a po ošetření ho pustili domů.

"Pierrův obličej vypadal zlomený, měl hluboké řezy a všude krev," řekl listu The New York Post jeden ze svědků incidentu. "Vypadal, jako by potřeboval plastickou operaci."

Hocka mezitím policie obvinila z napadení. "Jen jsem bránil sebe a ostatní," řekl. "Proč nejsou (Casiraghi a jeho kamarádi) v poutech?"

Přátelé Casiraghiho ale tvrdí, že rvačku vyprovokoval právě Hock. Svědci incidentu se nicméně shodli v tom, že Casiraghi popadl lahev vodky z vedlejšího stolu a chtěl ji rozbít Hockovi o hlavu.

"Můj klient trávil příjemný večer s manželským párem a přítelkyní a skupinou velmi krásných žen. Tato individua žárlila a uchýlila se k praktikám ze základní školy," prohlásil Hockův právník Salvatore Strazzullo. "Můj klient není Bruce Lee. Tito čtyři kluci jsou zlatá mládež a myslí si, že jim patří svět. Jsou jako rozmazlení spratci."

"Byla to děsivá událost. Nešlo o provokaci," prohlásil Richard Golub, který zastupuje Casiraghiho a jeho kamarády.

Pierre Casiraghi je nemladší ze synů monacké princezny Caroline. Má staršího bratra Andrea a sestru Charlotte a mladší nevlastní sestru Alexandru. V červnu 2009 se stal majoritním akcionářem stavební firmy, kterou v roce 1984 založil jeho otec, který zemřel při závodu motorových člunů.