Vnučka revolucionáře Che Guevary se svlékla pro zvířata

Čtyřiadvacetiletá brunetka zapózovala před fotografem v rámci kampaně organizace PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) bojující za práva zvířat téměř nahá. Intimní partie jí zakrývaly pouze pásy, ve kterých byla místo munice umístěna mrkev. Na hlavu si čtyřiadvacetiletá vegetariánka po vzoru svého dědečka nasadila rudý baret s hvězdou a zapózovala s rukou vztyčenou stejně jako Che Guevara.

"Přesně to evokuje hlavní linii naší reklamní kampaně, která říká Přidej se k vegetariánské revoluci. Je to pocta těm, kteří následovali jejího dědečka," vyjádřil se k postoji mladé bojovnice mluvčí organizace PETA Michael McGraw. Fotografie by se podle jeho informací měla objevit v říjnu v magazínech a na plakátech v Argentině, odkud Lydia Guevara pochází.

Pro organizaci PETA v minulosti pózovala řada známých tváří včetně hereček Reese Witherspoonové, Pamely Andersonové, Christiny Applegate, Alicie Silverstoneové nebo pornoherečky Jenny Jamesonové. Naposledy se k těmto kráskám přidala Eva Mendesová, která se ke spolupráci s organizací Peta dostala paradoxně tím, že si oblékla kožich. "Organizaci PETA jsem moc neznala, až jednou, když jsem měla premiéru v New Yorku, jsem si zapomněla kabát a můj manažer mi někde sehnal kožich. A já si ho jako blbec vzala. PETA mi pak napsala krásný dopis, kde moji zbrklou volbu komentovala. Ten dopis mne tak oslovil, že už si kožich prostě nikdy nevezmu," nechala se slyšet třiatřicetiletá herečka, která se poté nechala nafotit nahá pro novou kampaň.

PETA navíc každoročně vyhlašuje soutěž o nejvíc sexy vegetariány mezi celebritami. Naposledy si toto ocenění odnesl herec známý ze seriálu Hrdinové Milo Ventimiglia. Stejný titul udělila PETA country zpěvačce Kellie Picklerové. Ocenění od organizace získala v minulosti i popová královna Madonna, ta však byla označena za nejhůře oblékanou celebritu. Důvod pro toto nepříliš lichotivé označení je ten, že Madonnin šatník obsahuje mimo jiné řadu modelů z kožešin. Popová královna však není na seznamu hříšníků sama. Řadu celebrit nosících kůži doplnila další známá jména včetně topmodelky Kate Mossové, rapera Kanye Westa, zpěvačky Mary J. Blidge nebo hereček Maggie Gyllenhaalové, Elizabeth Hurleyové a sester Mary Kate a Ashley Olsenových.