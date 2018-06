Vnučka Grace Kelly nechce být modelkou, je na to prý příliš chytrá

"Nemá absolutně zájem být modelkou. Je na to příliš chytrá," prohlásila Bernová v listu The New York Times.

"Ale jezdectví stojí hodně peněz. Jeden den musíte převézt koně do Dubaje a druhý den do Španělska, platit za péči o ně, za trenéra. Značka Gucci jí pomohla šekem se spoustou nul," dodala.

Sama Charlotte uvedla v rozhovoru pro časopis Elle, že by nikdy nechtěla být spojována s nějakou značkou a nereprezentuje žádnou módní kolekci Gucci nebo výrobek. Svou účastí v kampani prý chtěla jen vzdát hold módnímu domu, který má devadesátiletou historii a je blízký její vášni pro jezdectví.

Gucci totiž pro monackou krásku navrhuje oblečení na jezdecké soutěže.

Kampaň, která má být "velmi atraktivní a sexy", se skládá ze čtyř snímků, které pořídili čtyři slavní fotografové. Na prvním snímku, který společnost pustila do světa v březnu, je Charlotte Casiraghi v typickém zeleno-červeném šátku kolem hlavy a za zády má kabelku. Na další fotce vnučka Grace Kelly pózuje s koněm. Zbylé dva snímky zveřejní Gucci postupně v průběhu tohoto a příštího roku.