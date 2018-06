Vnoučata Mileny Dvorské oslavila tradiční Vánoce

Dvorský tvrdí, že jeho svědomí je čisté a směje se tomu, že ho lidé označují za sektáře.

"V Čechách už navždy budeme ti zlí a špatní sektáři, co vymývají mozky, okrádají lidi, nevzdělávají děti, nabádají k sebevraždám, což jsou všechno hnusné překroucené výmysly. Ale nám už je to celkem fuk. My máme fakt naprosto čisté svědomí," pokračuje Jan Dietrich Dvorský, který byl spolu s partnerkou Lucií téměř patnáct let stíhán pro ohrožování mravní výchovy mládeže, protože své děti neposílali do školy. Letos bylo stíhání zastaveno. - čtěte také Žalobce zastavil stíhání sektáře Parsifala a jeho družky Lucie Dvorské.

Parsifal Imanuel ze "štvavé kampaně" na svou rodinu vždy vinil právě zesnulou babičku svých dětí, herečku Milenu Dvorskou. Její smrt se proto jeho rodiny nijak výrazně nedotkla. "Milena Dvorská nám mnohonásobně strašně ublížila, ne my jí, od drobností, přes média, policii až po zcela nejvyšší politická místa, takže co. Beztak tyhle věci někomu vysvětlovat nemá cenu, to už jsem za dlouhá léta pochopil," dodal Dvorský, ale zároveň prohlásil, že se rozhodně z jejich strany nedá mluvit o nenávisti.

Zemřela herečka Milena Dvorská Maruška z pohádky o soli nad zlato zemřela 22. prosince

"Přece jen jde o Luciinu matku, nenávist snad ani není v tomto případě možná, spíš jde o hluboké zklamání a jakýsi smutek z nevydařených a nenapravitelných vztahů. Ale že by nás to nějak žralo? Ne. Máme svůj pestrý život a svých starostí a radostí až nad hlavu."

Těch radostí si i přes úmrtí babičky jeho děti užily o svátcích hodně. Ačkoli Parsifala Imanuela u nás většina lidí považuje za sektáře a podivína, Vyslanec Boží a Vyslanec světla, jak sám sebe nazývá, slaví s rodinou úplně tradiční Vánoce. Nechybí smrk až do stropu, barevné ozdoby a elektrické svíčky a taky hora dárků.

"Když děláme bramborový salát, musíme ho míchat v dětské vaničce, tolik ho je! Na ryby si moc nepotrpíme, letos jsme pekli kachnu, krůtu, husu a kuře. Děti pily dětské šampaňské, starší holky a Lucie sekt, já se držel svého oblíbeného starého dobrého fernetu. Taky rádi zpíváme koledy. Manuela hraje na klavír, Medea na kytaru, já se taky přidám s kytarou a druhým hlasem, prckové k tomu tančí. Je to šumařina, ale upřímná," popsal rodinnou idylu Dvorský.

S Lucií Dvorskou má osm dětí. Většinu z nich Milena Dvorská do své smrti nestačila osobně poznat. Na babičku si lépe pamatuje snad jen nejstarší Julie. "Viděla jsem ji naposledy v pěti letech, ale nemám na ni dobrou vzpomínku. Pamatuju si, že křičela na tatínka," řekla už dříve Julie Dvorská v rozhovoru pro MF DNES.

Celá rodina Dvorských žije v Belgii. "Holky studují na americké střední škole, naše děti se mají pěkně, my nakonec tady ve Vlámsku taky. Mnoho našich dětí je tu už vlastně doma, narodily se tu," popsal Dvorský, který si nákladný život v Belgii, kde si pronajímá dům za 4000 eur měsíčně, může dovolit údajně díky nahrávkám své hudby. "Moje písničky se někomu natolik zalíbí, že mi dá třeba půl milionu," vysvětlil Dvorský.