Vnady Němcové a silikony Jacksonové bojují o přízeň fotografů

Na jednom z večírků zazářila Petra Němcová, na dalším pak Janet Jacksonová. Z obou krásek se staly nejfotografovanější hvězdy večera, každá ovšem zaujala z jiného důvodu.

James si Petru musel hlídat

Česká topmodelka Petra Němcová přišla již tradičně v doprovodu svého přítele, zpěváka Jamese Blunta. Nasadila svůj známý úsměv a ochotně zapózovala.

Spíš než úsměv ale fotografy potěšilo, že hvězda plavkového magazínu Sports Illustrated přišla na pre-Oscar party bez podprsenky.

Přiléhavé modré minišaty odhalovaly každý detail přírodních vnad české krásky, a James Blunt tak měl celý večer co dělat, aby Petru ochránil před lačnými pohledy přítomných pánů.

Janet odhalila vše

Na dalším večírku, který se konal na počest žhavé kandidátky na Oscara Jennifer Hudsonové, se objevila Janet Jacksonová. I její dekolt se stal nejfotografovanějším objektem večera, žádné pozitivní reakce se ale americká zpěvačka nedočkala.

Na party si totiž oblékla šaty s hlubokým dekoltem, který odhaloval i to, co nikdo vidět nechtěl. Nepříliš povedenou plastickou operaci zvýraznila nepřirozená prsní rýha a navíc měla Janet jedno ňadro o mnoho výš, než to druhé. Silikonový implantát zřejmě odmítl poslouchat a pod tlakem obepnutých šatů zůstal v jiné poloze.

Při některých pózách před objektivy dokonce své vnady odhalila úplně. Ze zpěvačky, která je s narůstajícím počtem plastických operací stále víc podobná svému bratrovi Michaelu Jacksonovi, nemohli muži spustit oči. Fascinováni určitě byli, ale především z Janetina sebevědomí a odvahy.