Vnadná Jordan poběží maraton za charitu, vadí jí ale její nohy

"Nemám ráda své nohy. Není to proto, že bych se cítila chlapsky nebo asexuálně, ale proto, že u sebe nejsem zvyklá na svaly. Normálně je mám štíhlé, takže jsem zaznamenala rozdíl, Ale neřeším to, je to všechno pro charitu," říká modelka. "Už nikdy, nikdy nepoběžím znovu žádný maraton! Teď teprve zjišťuji, jak je to náročné, a cvičení je nuda. Dělám to jen pro charitu, ale už nikdy více," dodává.

Kromě příliš svalnatých nohou trápí Jordan ještě jeden problém, který je poněkud choulostivějšího ražení. Modelka se obává, že nevydrží odběhnout celý závod, aniž by si potřebovala odskočit.

"Když běhám, mám strašnou potřebu jít na záchod. Musím vždycky zastavit někde v křoví. Je to divné, asi bych se nad tím měla zamyslet. Možná bych měla nosit plínku," vtipkovala modelka.

Jordan se se svým manželem, australským zpěvákem Peterem Andrem, poznala v reality show. Pár žil až donedávna se svými třemi dětmi v Americe, ale po dvou měsících natáčení jejich reality show Katie and Peter: Stateside se Katie přiznala, že by se ráda přestěhovala zpátky domů. "Chyběla mi Anglie, chyběli mi mí přátelé. Nemůžu se dočkat, až je uvidím. Chybí mi, dát si kari a samozřejmě šálek čaje," postěžovala si Jordan alias Katie Price.