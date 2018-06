Vlastu čeká svatba, Gábu sestra

FOTOGALERIE ZDE

Gabriela Al Dhábba se oblékla do kostýmu Kim z Miss Saigon a střihla si duet s Tomášem Savkou. S písní jí pomáhala Magda Malá, která ji v muzikálu zpívá. Vlastimil Horváth se na chvíli převtělil do Mariuse z Bídníků a zazpíval píseň s Terezou Mátlovou a Petr Bende si zahrál Johna z muzikálu Miss Saigon.

Gabriela Al Dhábba kdysi muzikály hodně navštěvovala a dokonce po účinkování v nich toužila. Teď to cítí jinak. „V muzikálu je to o roli a já radši zpívám sama za sebe, člověk má větší možnost seberealizace. Kdyby se pro mě ale našla role, která by mi sedla a líbila by se mi, tak bych to možná zkusila. Skončit v muzikálu ale určitě není mým cílem,“ tvrdí Al Dhábba. V duchu byla u své maminky. Ta má totiž už týden po prvním termínu porodu, a tak se nový přírůstek do rodiny – holčička Anička, čeká každou chvíli.

"Za tak krátkou chvíli vytáhla ze sebe maximum," zhodnotil Gábin výkon Savka. Podle něj jsou všichni tři muzikální. "Znám se s nimi od swingového kola, a tak už mě nemohli překvapit. Jen si nejsem jistý, zda je muzikál zrovna to, co si přejí," uvedl loňský finalista.

Petr Bende a Vlastimil Horváth měli trochu problém se zapamatováním si textu. Jinak se na novou zkušenost těšili. „Rád poznávám nové věci,“ prohlásil Bende, jež je podle Tipsportu tentokrát kandidátem na vyřazení ze soutěže.

Vlasta Horváth si podle svých slov v neděli buď uřízne ostudu, nebo mu to vyjde.

"Jako druhou písničku jsem si vybral Střihavkovu Ty jsi ten déšť z Johanky z Arku. Nevím, jestli to zazpívám, nejde s tím totiž hýbat v tónině nahoru ani dolů,“ svěřil se. Až skončí Super- Star, bude mít konečně čas myslet na svůj velký den. V září se totiž bude ženit. „Všechno zařizuje Markéta, já teď nemám vůbec čas. Jasně, že už víme, kde obřad chceme, ale radši to neřeknu, mohlo by to špatně dopadnout,“ směje se Horváth.

Kdo si však spolupráci s "velkou trojkou" pochvaloval nejvíc, byl manažer Janis Sidovský. "Musím říct, že letošní finalisté jsou daleko pokornější. Jsou velmi příjemní, ochotní, pozdraví a každému se představí, což se o věšech loňských rozhodně říct nedalo. Tentokrát jsou víc nad věcí. Snad je to tím, že jsou starší a že kolem nich není až tak extrémní tlak, jaký byl kolem prvních finalistů."