Vlastimil Zavřel o Simpsonových: Dali mi kšeft díky pivu v ruce

Vše začalo před lety, kdy si Vlastimila Zavřela pozvali na konkurz. Po dvanácti sériích totiž musel na projektu ze zdravotních důvodů skončit Vlastimil Bedrna, za něhož se hledala odpovídající náhrada.



"Oni strašně dlouho neměli žádného dabéra, který by Homera mohl namluvit. Já jsem přišel na poslední chvíli, a když jsem viděl, že se o ten post budu ucházet společně se samými dabérskými bardy, co to dělají celý život, tak jsem si šel koupit do kantýny pikslové pivo. Když mě pak viděl režisér, jak se s tím pikslovým pivem vracím zpátky, tak řekl: Hele, to je jasný Homer. A bylo to," uvedl Zavřel.

Autor seriálu Simpsonovi Matt Goening a jeho verze selfie fotky z Oscarů 2014

Sám o sobě tvrdí, že jsou s Homerem z devadesáti procent stejní. Dokonce se mu stalo, že si ho se slavným Simpsonem spletli.

"Před lety jsem byl s očima na Homolce si nechat udělat umělý čočky. V bludišti různých chodeb jsem zabloudil a sjel o několik pater níž a dostal jsem se do takové zóny kuchyní. Naštěstí jsem spatřil dvacet metrů před sebou pána se štaflemi, na kterého jsem bezradně zavolal: Prosím vás, jak se dostanu ven? On úplně strnul, zkoprněl a ještě zády s těmi štaflemi pronesl: Homer Simpson," zavzpomínal herec.

V České republice měli Simpsonovi premiéru v roce 1993 v České televizi. Ta je vysílala takřka nepřetržitě. Vysílací práva nyní drží Prima Cool, která pokračuje i ve vysílání premiérových dílů.



Po celém světě se navíc pořádají nejrůznější akce spojené se známou kreslenou rodinkou. V sobotu budou Simpsonovi k vidění i v Praze v rámci programu Království železnic. "Tam nebudu chybět," dodal Vlastimil Zavřel.

Homer Simpson: největší televizní postava