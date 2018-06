Vlastenec, který vedl boj o čest

Vladimír KrajinaLord Henry Vansittart prohlásil 23. listopadu 1949 v Horní sněmovně: Vladimír Krajina se choval za války jako vlastenec a ilegální bojovník. "Nežádám, aby se věřilo jen mým slovům - sám K. H. Frank, jeden z nejsurovějších Němců, popsal Krajinu jako nejstatečnějšího muže v Československu." A potom vypočítal, co všechno odvysílaly do Londýna tajné vysílačky, které na začátku okupace Krajina řídil: Němci mají v plánu obsadit Skandinávii, Holandsko a Francii, chystají invazi na Britské ostrovy. Později oznámil zrušení tohoto úmyslu, chystají se vylodit na Islandu... Některé Vansittartovy informace byly přehnané - ještě se neotevřely sejfy tajných služeb. Ale v zásadě měl pravdu. Proč v Horní sněmovně vystoupil? Vladimíra Krajinu, od jehož narození dnes uplyne 95 let, obvinila sovětská tisková agentura TASS, že za války spolupracoval s německým gestapem. Krajina, po válce generální tajemník národně socialistické strany, který po komunistickém převratu v únoru 1948 uprchl na Západ, se s TASSem soudil, ale svou při prohrál - v Británii platí zvykové právo a obhájci upozornili na sto let starý, trochu obdobný případ. Exulant se proto odvolal ke sněmovně lordů. Krajina řídil na počátku protektorátu radiostanice odbojových skupin, které vysílaly tajné informace do Londýna. Gestapo ho vypátralo a zatklo 31. ledna 1943. Pod hrozbami uvěznění a mučení svých nejbližších musel vypovídat - ale tak, aby neublížil ostatním odbojářům, hodně si nechal pro sebe. Jako čelného představitele nekomunistického odboje ho K. H. Frank považoval za svého osobního vězně a poslal ho do Terezína. Začátkem května 1945 s ním dokonce počítal jako s předsedou příští československé vlády. A však vězeň, stejně jako ostatní, jimž Němci politické funkce nabízeli, odmítl. Po válce se komunisté snažili své politické protivníky kompromitovat. Od gestapáků, kteří sloužili v terezínské věznici, se komunističtí vyšetřovatelé snažili získat výpověď, že Krajina zradil. Nakonec se tahle hra provalila a Krajinu zvláštní komise očistila. Pravda tedy zvítězila, ale jak říkal Jan Masaryk - někdy to dá fušku!