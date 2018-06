Vlastě Průchové přišel popřát i Karel Gott

Karel Gott se při představení výborně bavil "schován" skromně v zadním koutku balkonu. Na jevišti se prolínaly vzpomínky na různé trapasy ze života účinkujících s ypsilonskou Prodanou nevěstou, zpěvem oslavenkyně a dalšího hosta programu, jazzového zpěváka Ladi Kerndla.



Na samém začátku představení dostal Jiří Schmitzer od hlediště zakázku - napsat písničku na deset, respektive jedenáct slov z publika: zalíbil se, totiž, přeslech, mezi, slovy, bavit, a, dávit. Na oslavnou kantátu to byl úkol těžší žulového pomníku.

Takovýto byl výsledek:



Protože já žmoulat puget nechtěl jsem

ani bonus ani citron neměl jsem

pouhá věčnost zdála se mi málo přec

i co mohu snést když vylezu na kopec

zářit prý i léčit dá se pohledem

ale takoví jak já to prostě nesvedem.

Slibotechna co je ani po rumu.

Nevím dávit se začnouc navzdory rozumu.

Určitě se mi bude zas ráno rýsovat.

Jak důstojně jsem se chtěl dnes večer zachovat.

Na záchodě zoufalý a tváře nachové.

Co jsem vyved večer paní Vlastě Průchové.



"Lidi se mají bavit", říká nestárnoucí Vlasta Průchová. Na jevišti Ypsilonky zavzpomínala i na ty jazzové duše, "které se už baví v nějakém tom nebeském báru, zatímco ona sama se ještě pachtí tady na jevišti".