„Vlasta, Vlasta!“ skandovaly děti před školou. Když Horváth vystoupil z auta, rozhoupaly nad hlavou velké transparenty. „Máš naše hlasy, taky pěkný vlasy, a ta bradka k nám otevřela vrátka,“ bylo napsáno na jednom z nich.

„Víte, on se vůbec nezměnil,“ usmíval se ředitel čerčanské školy Miroslav Klenovec. „Je to milý kluk. Myslím, že z něj nebude hvězda, která by se uzavřela do sebe,“ pokračoval ředitel v chvále svého dřívějšího žáka.

Ten se mezitím fotil s dětmi, přebíral od nich dárky, podepisoval se. Právě při autogramiádě se ale strhla mezi dětmi téměř rvačka. Času bylo málo a ony usilovně bojovaly o to, aby právě do jejich památníku Vlasta napsal svůj podpis. Na školáky tak křičela Horváthova ochranka i učitelky.

A kantorky nekázeň dětí hned komentovaly: „Jo, to kdyby všechny děti byly hodné tak jako dříve Vlasta a jeho bratři...“ Právě tato věta v různých obměnách včera na chodbách čerčanské školy zazněla nejčastěji.

„Vlasta je naše SuperStar“

Ale vzpomínalo se i na hudební výchovu. Učitelka Květuše Fleischhansová si pamatuje, jak Vlasta v první třídě poprvé zasedl ke klavíru.

„Myslela jsem, že jedním prstem vyťuká Skákal pes nebo Běží liška k Táboru. A já že ho pak pochválím, jak hezky hraje. Jenže on sedl a zahrál část Vltavy. Ani neznal noty,“ vzpomínala Fleischhansová, která jen stěží skrývala slzy dojetí.

Na otázku, kdo se o víkendu stane druhou českou SuperStar, znají v Čerčanech jen jednu odpověď: Vlasta Horváth.

„Jasně, že vyhraje. Ten druhej kluk není tak dobrej,“ nechala se včera slyšet sedmačka Bára Jelínková. Její stejně stará kamarádka Veronika Kodetová přizvukovala: „Fandím jen jemu, každý týden pošlu tak pět esemesek.“

A že by Čerčanští společně sledovali finále, jako to loni udělali v Říčanech, odkud je Aneta Langerová? Lidé z Říčan, kteří nemohli přijet na pražskou Brumlovku, tehdy postávali před velkoplošnou obrazovkou na náměstí. Sešlo se tady pět tisíc lidí. Čerčany zatím nic podobného neplánují. „Nemáme kde akci uspořádat, chybí nám náměstí, kam by se vešlo více lidí,“ vysvětloval starosta Karel Bárta.

