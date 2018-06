Vlasta s Petrem spolu plánují desku

FOTOGRAFIE ZDE

Řeč u stolu se točila především kolem plánovaných projektů obou hvězd.

"Desku budu připravovat v průběhu srpna. Jsem rád, že jsme se na Sony dohodli a celá deska bude včetně textů autorská v rockovém stylu. Měla by vyjít v říjnu. Pětadvacátého června budeme s kapelou koncertovat na Orlíku s Čechomorem a na pódiu se s námi objeví i Gába", říká rozvážně Petr Bende.

"Peťa je na tom o hodně líp, protože už má připravený materiál, ale já mám teď před sebou spoustu povinností, takže můžu jen těžko plánovat. Nicméně deska vyjde samozřejmě u BMG už v září a bude určitě rocková, ale chtěl bych na ní ukázat, že dokážu zazpívat i pěknou baladu," doplňuje nová česká SuperStar Vlastimil Horváth.

Oba dva zpěváci si, že i když to bude těžké časově skloubit, tak musí naplánovat další setkání všech aktérů SuperStar.

"Až se to všechno trochu usadí", plánuje Vlasta Horváth, "tak bych s Petrem udělal rád společnou desku. Kdysi jsme si v zákulisí sedli k piánu a zpívali jsme pecky ještě s Michalem Hudčekem a strašně nám to spolu sedělo, takže bych to chtěl zopakovat."

Oba dva nejúspěšnější finalisté soutěže Česko hledá SuperStar si dali k večeři dali humra. I když Vlastimil Horváth se přiznal, že má rád všechno dobré jídlo, nepreferuje žádnou z kuchyní a nyní už upřednostňuje dobré víno před pivem.

Petr Bende naopak dobré pivo miluje, ale nepohrdne ani kvalitním vínem z moravských sklepů. Největší radost mu udělá česká, slovenská anebo maďarská kuchyně, ale pochutná si i na darech mořských.

Oba superstar trpělivě rozdávali podpisy i úsměvy. Děkovali za esemesky, které fanynky svým favoritům pravidelně posílaly. Jedna se přiznala, že jich bylo i pět desítek. Na společnou večeři do restaurantu HOT je pozvala značka Orion - jeden ze tří hlavních sponzorů pěvecké soutěže.