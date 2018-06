Vlasta Korec: Slováky si ještě užiju

ODPOVĚDI NAJDETE ZDE

Pro Vlastu Korce jsou vítězové všíchni, kteří prošli vilou. "Prodat svou duši a nevyhrát 11 milionů by pro mne bylo trochu deprimující. Mám je všechny rád a smekám. Nevěděli do čeho jdou," napsal čtenářům.

Moderátor přiznal, že jsou období, kdy ho VyVolení doslova štvou. "Dokázal jsem být naštvanej i na mou oblíbenou Katku, ale na tom negativním seznamu se objevují pravidelně všichni!"

Zpráva o přepadení soutěžní vily VyVolených zastihla Vlastimila Korce uprostřed spánku. Představa komanda bodyguardů se psy, kteří obsadili areál na pražské Harfě, v něm stejně stejně jako v ostatních členech realizačního týmu vyvolala smršť neradostných pocitů.

Informace o pozadí celého incidentu se ovšem různí. "Je víc variant - majitel pozemku, konkurence a taky vlastní řady... Každá varianta je zajímavá. Kdyby to byla varianta 3, byl by to dle mého názoru výborný tah od ´trenéra´," dodal moderátor.

Změny ve vysílání VyVolených

Sobota 26. listopadu – Zúčtování – z bratislavského studia (P)

Neděle 27. listopadu - rekapitulace vysílaná z pražského studia (K)

Pondělí 28. listopadu – rekapitulace speciál – z pražského studia (P)

Úterý 29. listopadu – Výzva – z bratislavského studia (P)

Středa 30. listopadu - rekapitulace vysílaná z pražského studia (K)

Čtvrtek 1. prosince – rekapitulace speciál (P)

Pátek 2. prosince – Duel – z Bratislavy (K, P)

Sobota 3. prosince - rekapitulace vysílaná z pražského studia

Neděle 4. prosince - rekapitulace vysílaná z pražského studia (K)

Pondělí 5. prosince – rekapitulace speciál s hosty - z pražského studia (P)

Úterý 6. prosince - Zúčtování – z bratislavského studia (P)

Středa 7. prosince - rekapitulace vysílaná z pražského studia (K)

Čtvrtek 8. prosince - Výzva – z bratislavského studia (P)

Pátek 9. prosince - Duel – z Bratislavy (K, P)

Sobota 10. prosince - rekapitulace vysílaná z pražského studia

Neděle 11. prosince – Velké finále - ze studia v Bratislavě (K, P)

* Vždy v obvyklých časech

Vysílání Noční show bude probíhat beze změny, každý den kromě pondělků vždy ve večerních hodinách.

Pozn.: (K) moderuje Vlasta Korec, (P) moderuje Tereza Pergnerová