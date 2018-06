VIDEO: To nejlepší teprve přijde, ujišťoval Gott čtyřicátníka Korce

"Načal jsem páté gumy, nic moc pocit," řekl před kamerou iDNES.cz oslavenec Vlasta Korec. "Celá čtyřicítka ale byla super, nevrátil bych ani hodinu. Někdy je člověku ouzko, což zná každý, ale jinak je to pohoda. Těším se, co mi život přinese dál," dodal.

Velkým překvapením na Korcově oslavě byl Karel Gott, který moderátorovi Radia Impuls přijel popřát osobně. Jako vždy byl v dobré náladě, a když došlo na krájení dortu, neváhal první nakrojené kousky rozdat sám. "Vlasta Korec může čekat, že to nejlepší teprve přijde," ujišťoval ho třiasedmdesátiletý Gott.

Čtyřpatrový dort se čtyřiceti svíčkami objednala pro moderátora jeho manželka Magdalena. "Kdysi jsme byli u pana Baudyše a ten Vlastovi sdělil, že má ve hvězdách napsáno, že je optimista a hepík. Od té doby mu tak i doma říkáme a je to opravdu tak," řekla před nakrojením dortu paní Korcová.

Na oslavě se sešlo celkem sto hostů, které Korec později překvapil osobitým hudebním vystoupením. Kapele, jež po celý večer hrála, vzal mikrofon a sám zazpíval.

Oslavenec Vlasta Korec u narozeninového dortu s manželkou Magdalenou.

"Snažím se žít naplno pořád, hlavně pracovně a s rodinou. Jestli žiju naplno a jsem pak na kapačkách a musím to v nemocnici dát dohromady, tak žiju i naplno, ale to už je pár let zpátky," uzavřel oslavenec.