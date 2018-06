Vlasta Korec: proč odmítl moderovat VyVolené?

Někteří byli touto zprávou hodně překvapení. Terezu Pergnerovou, Libora Boučka a Dianu Kobzanovou místo Vlasty Korce doplní nová tvář – Miroslav Hejda. - více zde

„Nabídku TV Prima jsem nepřijal. Mám hodně povinností v divadle a v rádiu, k tomu ještě moderuji pořad Nekonečná šance,“ vysvětluje. „Bál jsem se, že bych kvůli velkému pracovnímu vytížení neodvedl stoprocentní výkon,“ doplnil.

Kolaps?

„Divadlu, televizi a rádiu se věnuji docela intenzivně už přes deset let. Tělo si samo řekne, když je třeba vyměnit olej nebo udělat generálku. Zkrátka jsem natočil dost kilometrů bez řádného servisu,“ komentuje svůj nedávný „kolaps“ přímo při televizním natáčení. „Nedá se říci, že by to byl přímo kolaps. Byl jsem jen totálně vyčerpaný a potřeboval pauzu,“ upřesňuje.

Vlastu tedy letos před vilou VyVolených nespatříme. Měl by ale on sám chuť stát se jedním ze soutěžících? „Nedokážu si představit situaci, která by mě donutila se do podobné soutěže přihlásit. Kdybych byl ale mladší, bez zkušeností a toužil po něčem netypickém, jistě bych to hlavně kvůli netradičnímu zážitku zkusil. Žijeme jen jednou a je třeba si život trochu vychutnat.“

Už se těším na malé Korečky

Vlasta je už více než rok zamilovaný do Magdalény Nikodémové, kterou přesně na Štědrý den požádal o ruku. Rád by prý dostál tradičnímu přísloví a „do roka a do dne“ uspořádal veselku. „Malí Korečci na sebe doufám nenechají dlouho čekat! Mám skvělý vzor v mladším bráchovi Lukášovi. Má devatenáctiměsíčního syna a v prosinci by měly spatřit světlo světa další dvě děti najednou. Dobrá motivace, nemyslíte?“