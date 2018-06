Vlasta Korec je otcem, na Štědrý den dostal Magdalénku

Magdalénka přišla na svět ve 13:25, vážila 2,84 kg a měřila 48 cm. Natěšený tatínek byl samozřejmě u porodu, sám také přestřihl pupeční šňůru a navíc mohl sám vatičkou a genciálkou napsat sl. Korcová.

"Nic podobného jsem nezažil, když jsem jí poprvé na sále zahlédnul, plakal jsem štěstím. Nyní se budu domů dvojnásobně těšit na tu mojí krásnou dívčí přesilovku," uvedl Vlasta Korec.

Velká Magdaléna je ve skvělé kondici a na 1. svátek vánoční již absolvovala první školení pro maminky.

"Začíná mi ne celovečerní, ale celoživotní film se zodpovědností se dívat na to krásné kino celý život. Poznávám nové dimenze, vše co bylo pro mě nyní důležité, bylo malicherné a pominulo, a co jsem slyšela od ostatních maminek, jsem okamžitě pochopila, jaká starost a na druhou stranu radost a krásný pocit v životě začíná," řekla Magdaléna Korcová.