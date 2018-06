Vlasta Korec brzy povýší na dvojnásobného otce. Bude to kluk, říká

"Miminko jsme neplánovali, ale přáli jsme si ho. A když jsem jednou byl doma, tak jsme na tom zapracovali, pak Majda přišla s tím, že její těhotenský test je pozitivní. A bylo to," říká se smíchem Vlasta Korec.

Pohlaví miminka, podobně jako v případě tříleté dcery Magdy, si s manželkou nechali říct předem. Moderátor neskrývá nadšení z toho, že to bude kluk.

Vlasta Korec s rodinou

"Když se nám měla narodit Majda, asi o deset procent víc jsem si přál chlapečka. A to jen z toho důvodu, že jezdím na motorce a offroady, ale když se malá narodila, totálně mě rozsekala. Takže i když víme, že to bude chlapeček, důležité je, aby i s maminkou byli v pořádku," doplňuje moderátor Impulsu, jemuž manželství i rodičovství výrazně změnilo život.

"První přerod přišel ve chvíli, když se malá narodila. Nevědomky jsem byl jinde, měl jsem větší zodpovědnost, jak za manželku, tak za dítě. Jako otec asi nejsem úplně dokonalý, protože mě doma moc nevidí, pracuju od pondělí do neděle, ale zase je to o tom, že makám, abychom se měli dobře. A i když jsem si nechal offroady, které jsou relativně bezpečné, už nezkouším skoky z padáku, nebo jiné věci, kde by hrozil úraz. Prostě už nejsem já, ale my," doplnil Korec.

Rodinné chvíle si užil o svátcích, kdy dcera Magdalena slavila na Štědrý den třetí narozeniny. Úplná idylka se ale vzhledem k řádícím nemocem nekonala.

"Maličká dokončuje druhý měsíc svých nemocí, bere antibiotika, takže přes svátky ležela. Lehnul jsem později i já, takže manželka Majda s bříškem kolem nás jenom běhala a starala se o nás. Veškeré výlety k našim rodinám padly. Ale zase jsme byli všichni spolu. Mělo to něco do sebe," uzavřel Vlasta Korec.