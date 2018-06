Vlasta Korec: adrenalin v offroad závodech a dcerka v prosinci

"Žaludek se mi sevřel poprvé při ostrém závodě v Písku, když mi při vjezdu do zatáčky praskl čep řízení. Auto bylo neovladatelné a já skončil uprostřed trati. Nakonec to dobře dopadlo," řekl k zavodění v rámci mistrovství republiky v Offroad maratonu.

"Podruhé to bylo při situaci, kdy jsem po opakovaném projíždění jednoho těžkého úseku v Bratronicích vyletěl z trati. Bylo to v takovém místě, které bych i pěšky absolvoval stěží. Naštěstí jsem nešel na střechu.“



Petr Kolář, Adrian Stojkov a Vlasta Korec

Vlasta Korec je spolu s Adrianem Stojkovem, Petrem Kolářem a Vlastou Horváthem členem VIP offroad teamu. "Adrenalinové záležitosti prostě miluju, tak mi rozhodování o závodění netrvalo ani vteřinu," přiznává.

"Za první úspěch rozhodně považuji účast v reálném závodě. Dalším byl dojezd do cíle," směje se. "Závody, které jezdíme, trvají 6, 12, ale i 24 hodin. Technika i lidé dostávají neuvěřitelně zabrat a myslím, že to je mnohdy na hranici možností člověka i závodního speciálu. A také jsme se už dostali mezi tři nejlepší. To pak teče i šampaňské a je to nádhera," doplňuje.



Česká miss Renata Langmannová byla závody offroad nadšená



Na offroad závodění ho prý přitahuje vše od A do Z. "Příprava a vyladění vozu, strategie v rámci závodění, atmosféra za volantem na trati, v depu... Všichni táhneme za jeden provaz. Baví nás to a je to cítit všude," říká. "Navíc kolegové z ostatních týmů jsou kamarádi v pravém slova smyslu. Kluci z týmu Wings nás dokonce při jednom závodu vytáhli z bahna. Kvůli tomu ztratili v konečném součtu třetí místo. Jsou to frajeři!"

Otcem už koncem prosince

Vlastova manželka Madlenka, jak jí moderátor láskyplně říká, by měla přivést na svět 28.prosince jejich prvního potomka. "Žena zvládá těhotenství neskutečně skvěle. Nebyly nevolnosti ani žádné vážnější komplikace. Že čekáme potomka jsme zjistili až v 6.týdnu. Pohlaví miminka jsme chtěli znát. Na 99% to bude holčička. A jméno? Magdalena po mamince," prozrazuje.



Vlasta Korec s těhotnou manželkou Magdou

Jestli bude Vlasta u porodu se ještě neví. "Přeji si to na 100%! Rozhodnutí ale nechám na Magdě. Je to její velmi intimní chvilka. Budu plnit její přání. Ale vypadá to, že budu přizván," doufá.

"Na příchod potomka se neskutečně těším. Je to něco, co jsem nezažil a moc si to přeji. Už se nemůžu dočkat, až si dceru pochovám," říká.

A jak se daří budoucímu otci po pracovní stránce? "Kromě rádia frčí také divadlo, muzikál s hudbou Ondry Brouska, Kniha džunglí, spousta akcí a také jsem byl přizván k přípravě dvou televizních projektů," vypočítává.