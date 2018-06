Vlasta Horváth: Sláva mě nezkazí

Odpovědi Vlasty Horvátha najdete ZDE

Z velkého zájmu médií se teď Vlasta cítí trochu unavený a zmatený. Čtenářům ale slíbil, že ho sláva rozhodně nezkazí. "Spíš mám problém se s tím sžít."

Během on-line rozhovoru Vlasta přiznal, že ačkoliv si velké finále opravdu užil, trochu ho mrzí, že televizní kamery v přímého přenosu stále zabíraly místo jeho maminky tatínkovu sestru. "Když se teď maminka fotila pro různé časopisy, bude snad vše uvedeno na pravou míru."

SuperStar mu změnila názory

Vyučený tesař z Čerčan u Benešova Horváth je na svou příslušnost k romské menšině hrdý. "Muziku jsem chtěl dělat a v SuperStar jsem měl strašné obavy z toho, že jakmile by se mi podařilo dostat se dál, že by mi to lidi nepřáli a že by byli zlí tak, jak jsem to už kolikrát v životě zažil," řekl Horváth.

Soutěž však jeho názory změnila. "Lidi byli příjemní a fandili mi. Dostali mě až sem, do tohohle velkého snu," konstatoval zpěvák, na jehož "konto" přišly téměř tři čtvrtiny z 1 162 444 hlasů, které diváci Novy zaslali do závěrečného finálového kola.

"Jestliže 73 procent lidí mi pošle hlas a mám vedle sebe takového borce, zpěváka, který zpívá výborně a mám z něj velký respekt, tak si myslím, že to je úplně úžasné," složil Horváth poklonu divákům i svému finálovému soupeři Petru Bendemu.

"Za jediné jaro udělal Vlasta Horváth pro české Romy víc, než naši politici za celé desetiletí. A ti to mají v popisu práce," zhodnotil vliv nového vítěze SuperStar na českou společnost předseda poroty, podnikatel a textař Michal Horáček.

O své další hudební kariéře zatím novopečená hvězda české populární hudby zcela přesnou představu nemá. "Momentálně jsem slezl z pódia a všechno vstřebávám. Jsem strašně dojatý a vím, že mě bude čekat práce," vysvětlil Horváth, který však nechce dělat žádné unáhlené kroky. Na výsluní české populární hudby proto hodlá přivést i své spoluhráče z kapely, se kterou již delší dobu hraje na Benešovsku.

"Kdyby se Vlastovi nepovedly desky, klidně by mohl být příště v porotě," naznačil Horváthovu další možnou kariéru s úsměvem Horáček.