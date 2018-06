Vlasta Horváth se oženil

Cesta z obřadní síně k autu se tak pro mladý pár stala téměř nepřekonatelným problémem. "Hrálo" jim k tomu neustálé cvakání přístrojů profesionálních i amatérských fotografů.

Každý chtěl snímek novomanželů. Protlačit se k nim se ale podařilo jen pár šťastlivcům. "Zrovna, když jsem zmáčkla spoušť, tak se otočili," stýskala si jedna z přítomných.



Nevěsta měla na sobě šaty bez ramínek smetanové barvy, s vyšívaným živůtkem. Přes ně měla tylovou vlečku stejné barvy. Hladký účes sčesaný do drdolu zdobilo několik květů narůžovělé kaly. Stejné květiny tvořily spolu s anturiemi i kytici, kterou držela v rukou. Ženich měl na sobě světlý oblek s jemným proužkem.



Změní dnešní svatba nějak jejich život? "Já doufám, že ne. Doufám, že to zůstane tak, jak to bylo," řekl ženich.



Za svědky měli oba novomanželé své sourozence. Mezi gratulanty nechyběli ani Adéla a Dalibor Gondíkovi se svými životními partnery.