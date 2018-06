Vlasta Horváth chystá svatbu

"Markéta se možná fanynek malinko bojí. Skutečně ale jen malinko, a tak zůstává v klidu. Stoprocentně si důvěřujeme. I kdyby mě začala svádět sebekrásnější holka, nevyměnil bych Markétu za nic na světě. Nejsem povrchní - pro mě je náš vztah velmi duchovní věcí," přiznal se zpěvák.

S přítelkyní je v kontaktu během celé soutěže. "Markéta za mnou jezdí do hotelu, kde jsme ubytováni, a úžasně se o mě stará," podotkl Horváth.

"Pokud něco potřebuji, poprosím ji o to do telefonu a ona to okamžitě zařídí nebo přiveze. V hlavě nosí i to, na co já zapomenu. Pomáhá mi opravdu neskutečným způsobem soutěž zvládnout a já si to moc dobře uvědomuji. Markéta je mojí polovičkou - doslova a do písmene. Všechno se mnou prožívá. Prostě je báječná," dodal.

A co svatba? "Možná už tento rok," připustil sympaťák z Benešova. "Svatba jednou určitě bude a vlastně se tak trochu už i chystá. Rozhodli jsme se, že se všechno bude vyvíjet podle výsledků SuperStar. Když to pro mě nedopadne dobře, mohla být svatba být už letos. Samozřejmě plánujeme i děti, ovšem až po nějaké době. Maximálně dvě. Víc ne," usmál se Horváth.

Pro potomky prý určitě schová všechny záznamy ze SuperStar a jednou jim je bude pouštět. "V jedné věci mám ale jasno. Pravděpodobně bych nechtěl, aby moje děti dělaly profesionálně hudbu. Je velmi těžké se v tomto oboru prosadit. Proto se budu snažit, aby se jednou živily v jiné profesi," uzavřel jeden z favoritů finálového klání.