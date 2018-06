Vlasta Horváth: Češi nejsou rasisté

Výrazem toho, že jako národ Češi nejsou tak xenofobní, jak se mnohdy říká. Jeho slova potvrzuje i zpěvák Vlastimil Horváth.

"Nemyslím si, že je česká společnost rasistická. Naopak musím říct, že jsem situací v SuperStar velmi mile překvapen. Ve své pozici jsem s něčím nepříjemným počítal, čekal jsem, že to bude hrozné. Na rovinu ale říkám, že procento těchto reakcí je strašně malé, až pomíjivé. Naprosto souhlasím s panem Horáčkem, že soutěž přinesla opravdu pozitivní důkaz o úrovni české společnosti," svěřil se tiskové agentuře Korzo Vlastimil Horváth.

Je to pro něj jedna z nejdůležitějších věcí, které mu soutěž přinesla. Souhlasí totiž se starou lidovou moudrostí, že všechna sláva, polní tráva.

"Když člověk nahlédne poprvé zblízka do světa šoubyznysu, má dost smíšené pocity. Dost mě překvapilo, když jeden den na nějakém večírku potkám Karla Gotta a hned druhý den se zase při jiné příležitosti seznámím s další slavnou osobností. K tomu všemu rozhovory pro tisk, fanoušci a podobně. Je to zvláštní a zajímavý svět, ale snažím se nepřipouštět, že je výjimečný. Tady je všechno tak pomíjivé. Jeden den je umělec slavný a populární, ale už zítra může být všechno jinak. Proto se snažím co nejvíc zůstat na zemi," usmál se zpěvák.