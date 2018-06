soutěž (maxi)Podívej se na vlajky tří zemí: Malawi, Namibie a Uruguaye. Všechny tři mají zajímavou vlajku, na které je vyobrazeno slunce - jako symbol života, ale také jako to, co každou zemi nejvíce charakterizuje. Sluníčka si jejich obyvatelé užijí opravdu dost. Asi uhodneš, ve kterém světadílu se tyto země nacházejí. Ale pozor! Jedna země do Afriky, kontinentu zalitého sluncem, nepatří. Která to je?