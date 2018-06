Vladkovi dochází trpělivost

Dosud klidný a oblíbený Vladko se přestal ovládat. Už i na něj dolehla ponorka.

"Já se snažím, ale já už nemůžu, chápeš to? Já na to nemám nervy. Já se nemůžu přetvařovat, chápeš to?!" řekl Vladko v slzách ve Zpovědnici.

Nebaví ho cokoli se spoluhráči dělat, distancoval se od nich a začal mít kousavé poznámky na jakkoli bezvýznamnou věc. Je to snad kvůli tomu, že ho Věra vyzvala na souboj? Když to oznámila, bylo na Vladkovi vidět, že je z toho opravdu rozladěný a částečně i znechucený. Snad ho to brzy přejde, protože často je to právě Vladko, kdo se stará ve Vile o zábavu.

VyVolení to nakonec dokázali roztočit. Chudák Regina asi takový nepořádek, jaký udělala Wendy s Emilem při šlehačkové bitvě, ještě neviděla. Celá kuchyň i obývák dostaly zabrat. Wendy s Emilem byli jako malé děti. Nejdřív se začalo se šlehačkou ve spreji. Jakmile se ale přidal Rosťa, došla řada i na další potraviny. Vladko nesměl zůstat pozadu a zdárně Wendy naváděl k dalším klukovinám. Na Rosťu ve sprše vylila nejdřív mléko, pak na něj nasypala mouku a nakonec i hořčici.

Vladkova špatná nálada byla nakonec tatam a svým hurónským smíchem nakazil u obrazovek určitě spoustu diváků...

Prima má historický rekord

Výzva, kdy si věra do Duelu vybrala Vladka, byla dosud nejsledovanější částí reality show na Primě. Sledovalo ji 1,928 milionu diváků strarších patnácti let, což bylo 54,92 procent všech dospělých právě přítomných u televizních obrazovek.

I díky dalším pořadům, jako seriáu Rodinná pouta a Pípšoubazar, přilákala ten den televize Prima k obrazovkám rekordní počet lidí za celou dobu elektronického měření sledovanosti v ČR. Program Primy si zvolilo 32,28 % televizních diváků starších 15 let a stala se ten den jednoznačně nesledovanější stanicí.