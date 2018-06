Vladko zvažuje nabídku z rádia i od Trošky

ODPOVĚDI VLADKA ZDE

Další nabídka přišla z divadla. Producent Petr Kratochvíl s ním jednal o účinkování v muzikálu Obraz Doriana Graye. Vladko v něm měl hrát i tančit. "Muzikál jsem odmítl, ne že bych měl malé sebevědomí, ale na to bych si opravdu netroufnul," přiznal VyVolený.

Vladko se také doslechl, že by měl v televizi moderovat pořad Prima vařečka. "Žádná oficiální nabídka z Primy mi nepřišla," uvedl Vladko. Nabídku role v pohádce od režiséra Zdeňka Trošky prý ale bude zvažovat.

Čtenáře zajímalo, jak se posunul jeho vztah s Michalem. "Dneska vím, že mě Michal využíval. Věděl jsem to už v Bratislavě. Nikdy se do ničeho nechtěl namáčet. Já jsem šel přímou cestou, on šel oklikou, aby vypadal za každé situace dobře. Takového kamaráda nechci. Ještě jsme spolu nemluvili," odpověděl Vladko již v druhém on-line rozhovoru na iDNES.

Poprvé byl Dobrovodský v redakci iDNES dva dny po svém vítězství. On-line rozhovor Vladka velmi bavil a svým příznivcům slíbil, že přijde odpovídat ještě jednou.