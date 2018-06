Vladko, vítej znova ve vile!

Úvodní formality přišly stejně náhle, jako se Vladko ve vile objevil. Nejdříve ale proběhla "milionářská rozcvička". Každý ze čtveřice měl předvést, jak si představuje ráno opravdu bohatého člověka. S vidinou blízké výhry si všichni dali záležet. Pluto se s pivem válel ve vaně, Marcy si dala dávku rotopedu. Tony to vzal stylově a zapálil si doutník, Marie se válela s drinkem u bazénu. No je vidět, že představu o tom, jak s eventuální výhrou naloží, už rozhodně mají...

No a hned po obědě jim svá rána přišel popsat Vladko Dobrovodský, vítěz první série VyVolených. Úvodní formality byly rychle pryč a na Vladka se snášela sprška otázek. Například, jak dlouho byl ve vile. Údajně to bylo 114 dní, z čehož si kvarteto posledních soutěžících vydedukovalo, že když mají na kontě už 100 dní, čekají je ještě dva týdny. No sekli se o dva dny, slušný výsledek.

Došlo také na scénky a hlavně kanadu jen a jen pro Vladka.

Vladko VyVoleným na začátku předváděl, jak nakládat s různými pijavicemi, otravnými novináři a neodbytnými fanynkami. Holky hrály fanynky, Pluto novináře a Tony žadatele o půjčku. Hlavně jemu šly argumenty docela obstojně:"Já jsem ti posílal hodně esemesek, takže jsi vlastně kvůli mně vyhrál, tak mi půjč milión korun!"

Postava z venkovního světa také přišla VyVoleným vhod, aby se svěřili s akutními problémy. Vladko se tak večer navlékl do další role - tentokrát pozorného posluchače. Holky si stěžovaly na sebe navzájem, Pluto se svěřoval, že mu chybí Pavel.

Pak se do hledáčku škodolibých vtipů dostal sám host. Pluto mu na pokyn štábu začal věnovat velkou pozornost, na heterosexuála až podezřele velkou. Vladko se ovšem rozhodit nenechal. Možná proto, že nebyl pod tlakem dlouhého pobytu ve vile, možná se za dobu, co z první série odešel, opravdu zklidnil a je odolnější.

Pozdě večer ale byla zahájena příprava na kanadu speciálně pro Vladka. VyVolení požádali o vrácení nafukovací panny Lenky a nejdříve jí vystrojili narozeninovou oslavu. Tím se měla její přítomnost ve vile vysvětlit a měla se nenápadně stát hlavní zbraní na Vladka, který jí komentoval jednoznačně: "Ta je votřesná!"

Tony vymyslel, že donutí Vladka spát s Lenkou v jedné posteli a až půjde Vladko do koupelny, převlíkne se za Lenku a lehne si místo ní. Nápad to byl povedený, bohužel realizace trošku skřípala. Vladko totiž odmítal ležet byť jen s gumovou Lenkou a z postele jí vyhodil. Když šel před spaním naposled do koupelny, Tony nakonec akci provedl.

Po návratu sice Vladko tušil, že se něco děje, ovšem rychlý Tonyho vztyk ho i tak dostal. Vladko, vítej znova ve vile!