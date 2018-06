Vladko v televizi rozpálí své pánve

Svou novou roli si Vladko vyzkoušel už v pondělí, kdy se prozatím jako host zúčastnil natáčení jednoho z dílu kulinářské show.

Natáčelo se ve Špindlerově mlýně v hotýlku Bedřiška a svérázný kuchtík tady pekl oblíbenou kachnu a vařil chlupaté knedlíky a klobáskové zelí. Diváci se na něj mohou těšit 4. února.

Ale jen u hostování nezůstane. "Ano, ano, je to pravda," potvrdil Vladko iDNES informace, že se s ním budou diváci setkávat pravidelně jako s moderátorem. Prozatím ale ještě neví, který recept uvaří jako první. "Během února se Vladko zhostí spolumoderování našeho kulinářského pořadu a budeme se s ním na naší obrazovce setkávat každou sobotu," dodává Petr Nezval z Primy.

Profesionální kuchaři přenechávají vaření doma často svým partnerům a ani Vladko není výjimkou. "Není moc času, ale občas taky uvařím. Minutky, saláty a tak. Teď jsem třeba dělal i hovězí vývar," prozradil iDNES.

Televize ale není jeho jedinou příležitostí. V současné době dochází do rádia Frekvence 1, kde připravuje svůj pořad. "Kuchařská show to nebude. Něco z jiného soudku, ale víc konkrétního říct nemůžu, stále to zkouším."

Jestli ho láká víc práce před kamerou nebo za mikrofon ještě Vladko neví. "Každá je zajímavá nečím jiným. V televizi je hodně lidí. V rádiu je to takový rodinný. Já jsem tohle nikdy ještě nedělal, takže na to, co je lepší, ještě odpovědět neumím."

Každopádně kulinářské show jsou všude ve světě velice oblíbené a jejich moderátoři jsou obrovské hvězdy. Asi nejznámějším kuchtíkem světa je Brit Jamie Oliver, který už ve svých 28 letech získal dokonce řád od britské královny.