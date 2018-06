Vladko: Snad si zvykneme

FOTOGRAFIE ZDE

Na všech pěti českých soutěžících bylo vidět, že se pomalu rozkoukávají a seznamují s prostředím i kolektivem. Ještě se do něj nestačili pořádně začlenit, ačkoli měli za sebou seznamovací večírek s dostatečným množstvím šampaňského, na němž se také dozvěděli spoustu užitečných věcí.

Monice například Rišo prozradil, že se ve vile mají všichni rádi a nikdo není s nikým na nože, Jana zase přidala informaci, že kamera není jen pod bazénem. Tony na oplátku od Moniky vyzvěděl, kdo je v jejich partě silný hráč. Vladka, kterého Monika mimo jiné jmenovala, tipoval na zakomplexovaného člověka. S tím Monika souhlasila.

„Myslím, že jsem teď na řadě a dostanu od něj určitě hlas. A možná taky od Katky,“ uvažovala. „Už jsem toho vypila dost,“ bránila se vzápětí dalšímu dolití sklenky, které nabízely Jana s Lindou. Podpořena alkoholem si vybrala svůj příští idol. Tentokrát to kupodivu nebyl žádný z přítomných mužů, ale ryba Igor, kterou si vyvolení přivezli z Prahy. „Igora jsem si přivlastnila, beru si ho domů,“ prohlásila.

Katka ocenila stroje na cvičení, které jsou ve slovenské vile dokonce tři, naopak byla zklamaná z toho, že bazén není, jako byl ten jejich, vyhřívaný. Pak si za Rišovy asistence prohlédla magnetickou tabuli, na níž jsou fotografie všech čtrnácti soutěžících. Ti z nich, kteří už ze soutěže vypadli, mají fotku černobílou a přeškrtnutou. „My fotky vypadlých nemáme,“ konstatovala smutně Katka. Společně s Vladkem a Jindrou si prohlédla ložnici. „Je to tady hezčí,“ pochvaloval si Jindra.

Vladko byl nesvůj hned po vstupu do vily. Procházel se po zahradě a obstojnou slovenštinou mluvil s Rockym. „Nezvládám to, je to už moc lidí. Musím si zvyknout a ostatní taky,“ přiznal Vladko. Před půlnocí se zavřel do sauny a přemýšlel. Vyrušila ho Jana, která ho přišla utěšit, ale nakonec se přidala se svými nářky. „Máme to těžké. I když tady neměl nikdo takovou krizi jako ty.“

Vladko se jí vzápětí otevřel. „Lidé, o kterých jsem si myslel, že mě mají rádi, mě ve vile nejvíc nenáviděli. Teď si všichni myslí, že jsem zamilovaný do Michala.“

Jindra se zdál nejvíc v pohodě. Alkohol mu však také stoupl do hlavy a snažil se sblížit se Slovenkou Lenkou. Když neuspěl, dorážel na Katku. Nakonec na jednom z pěti dvoulůžek, které je v jediné ložnici k dispozici a o které se podělili ještě s Tonym, oba únavou usnuli.

Budíček byl posunut vzhledem k náročné noci až na půl jedenáctou. Michal šel hned na zahradu kouřit, Vladko se chopil vysavače a dal se do uklízení, Jindra se sháněl po prášku proti bolení hlavy, který mu s pochopením nabídla Lenka. Monika a Katka si vystavovaly na své noční stolky plyšáky a fotky. V půl dvanácté vyvolené povolali k rozcvičce, prý aby se do svého prvního společného dne rozkoukali.

Jak budou vypadat dny příští a jak rychle se do hry mezi Slováky znovu naplno vrátí i Češi, ukáže čas.

