Vladko se vrací do vily

15:07 , aktualizováno 15:07

První VyVolený Vladko Dobrovodský se vrací do vily. „Vladko bude se soutěžícími od neděle do pondělí,“ řekl iDNES tiskový mluvčí VyVolených Martin Horák. Podle něj by to měla být úplně poslední návštěva ve vile.