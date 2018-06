Vladko se v křesle zatím nehoupe

"Je někde na Primě dobře schované. Doufám, že ho dostanu do nového bytu. Nebudu ho vůbec čistit, nechám ho tak, jak je, se všemi vzpomínkami, které na něm ulpěly," řekl Vladko iDNES.

Druhé křeslo pro Roberta si partneři pořizovat nebudou. "Vůbec mi nebude vadit, když mi do něj bude sedat."

Vladkovo houpací křeslo je mimochodem v prodejnách nábytku velmi populární. Společnost Ikea ho prodává jako "křeslo vítěze" a teď před Vánoci jde doslova na dračku. Lidé prý kupují každé a je jim jedno jakou má barvu.

Byt za pět milionů dostane Vlado až na jaře 2007, náhradní třípokojový byt na Barrandově nejdříve v únoru příštího roku. Do roka si má za poukázky vybrat elektroniku a oblečení značky Diesel.

"Mám rád uvolněnější styl oblékání, ale vybrat se dá. Možná, kdybych byl tak o osm let mladší, byl bych nadšenější," tvrdí Dobrovodský. Pokud by si sám zboží nevybral, mohl by s ním klidně kšeftovat. Něco takového mu pravidla soutěže nezakázaly. "To jako že bych se postavil na tržiště? Tak to asi ne," směje se Vladko.