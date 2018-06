Vladko se chystá na roli moderátora

FOTOGALERIE ZDE

"Víc zatím prozradit nemohu. Ani nevím, jak by měla být moje relace zaměřená. A taky záleží, jestli na to budu mít a jestli se jim budu líbit."

Není však tajemstvím, že před časem přišla Vladkovi nabídka z Rádia Frekvence 1, přímo od programové ředitelky Barbory Tachecí.

"Moc se mi líbí jeho hlas. Mám ráda přirozené hlasy. Ten Vladkův přesně takový je. Mám zájem s ním spolupracovat a něco pro něj vymyslet," prozradila Tachecí.

"Já sám svůj hlas příliš nemusím, ale nechal jsem si čas na rozmyšlenou," komentoval to tehdy Vladko v on-line rozhovoru se čtenáři iDNES. - více zde

V práci skončil i Robert

Vladko poté, co se stal vítězem reality show, dal výpověď v motolské nemocnici, kde pracoval jako kuchař. Zaměstnání mění i jeho životní partner Robert Votruba.

"V práci jsem dal výpověď, to bylo domluvené, jakmile Vladko skončí. Nyní čekám, až budu moci nastoupit do nové práce, více řeknu, až to bude aktuální," prozradil Robert na čtvteční autogramiádě knihy Můj život s Vladkem. Tu napsal Robert během účasti Vladka ve VyVolených a věnoval mu ji jako dárek. - více o autogramiádě zde

V současné době se prý snaží být Vladkovi absolutní oporou. "Být vedle něho a podržet ho, je teď pro mě na prvním místě."

Mediální kolotoč se uklidnil

Obě nové české celebrity se musí učit řadu nových věcí. Mediální kolotoč kolem Vladka se prý už ale uklidnil. "Už to není tak žhavé jako na začátku, nepokřikuje na mě dvacet lidí najednou. Lhal bych, kdybych řekl, že nemůžu jít po ulici. Zas tak slavný nejsem," řekl Vladko.

Závazky plynoucí z VyVolených a příprava na nové pracovní možnosti Vladka i Roberta vyčerpávají natolik, že zimní dovolená v tuto chvíli nepřichází v úvahu. "Na tu bych potřeboval nejméně dva týdny, abych se pořádně zotavil, a ty si teď nemůžu dovolit. Pro mě je dovolená, když můžu být doma, zapnu si televizi, najím se a odpočívám v papučích."

Vladko s přítelem se chtějí usadit v Praze. Zatím si pronajali byt, než vítěz VyVolených obdrží část výhry - luxusní byt v centru. "Doma jsem ale v celém Československu, jak říkám postaru," prohlásil Vladko.