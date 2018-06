Vladko přišel kvůli balónkům o vlasy

FOTOGRAFIE ZDE

Na začátku nás čekaly trochu nepochopitelné a zmatené záběry šílené hádky VyVolených. Pak se zase kamera zaměřila na Wendy, která trucovala na záchodě. Dosud ale nebylo úplně jasné, co se přesně stalo.

Vzápětí přišlo vysvětlení. Wendy obvinila Michala, že během házení s balónky napuštěnými vodou jí balónek naschvál mrštil vší silou do obličeje a chtěla, aby se jí Michal omluvil.

Michal si ale stál za svým a tvrdil, že po ní určitě nic záměrně neházel. A navíc že do obličeje dostala od Rosti a ne od něj. Nato se samozřejmě strhla obrovská nesmyslná hádka o to, kdo po kom jak hodil. Nesmyslně, ale uzavřený prostor Vily dokáže udělat své.

Hádka nakonec vyústila v sázku. Proboha, proč zrovna o vlasy? To ještě asi netušili, v co se to celé zvrtne... Dokonce pak Vladko s Michalem a Martinem přemluvili Ros´tu, aby byl gentleman a v případě, že prohraje Wendy, si vlasy oholí místo ní. Nakonec Rosťa svolil. Co ho to ale stálo ujišťování od Wendy, že to ví na sto procent!

VyVolení, respektive Michal, pak ve Zpovědnici prosil štáb, ať jim všem pustí inkriminovaný záběr, co se doopravdy stalo. Nějakou dobu to trvalo a místo aby se atmosféra trochu zklidnila, pořád se o tom někdo bavil a propukaly nové a nové slovní potyčky.

Když konečně nastal okamžik "rozhodnutí", atmosféra byla napjatá. Štáb ale VyVolené upozornil, že je to poprvé a naposled, co za ně řeší jejich spory. Nevěděli ale, že přehrání záběrů žádnou sázku nerozhodne a naopak se vše ještě přiostří. Záběr ukazoval, jak Michal hodil po Wendy balónek s vodou. Wendy se ale otočila a balónek se trefil někam do prostoru kolem hlavy a krku. V té rychlosti podle mě nebylo možné přesně určit, kam balónek padl. Parta kolem Wendy se začala radovat, že měli pravdu, ale Michal s Vladkem se začali hájit, že do obličeje, jak tvrdila Wendy, to nebylo. Strhla se nová hádka - tvrzení proti tvrzení. Bohužel pro Vladka s Michalem sázka byla zapsaná v tom smyslu, že balónek trefil Wendy do hlavy. Kdyby tam stálo "do obličeje", samozřejmě by Michal vyhrál. Takhle se musel oholit. Wendy sice za Michalem šla, aby to nedělal, ale kdo by ji v té chvíli poslechl... Já určitě ne, pokud bych si chtěla zachovat hrdost.

Tak, jak na sebe následně všichni řvali, se nedá popsat. Vila se otřásala v základech, až jsem měla strach, aby se sádrokartonové obydlí nesesypalo. Ale teď vážně. Do Vladka s Michalem se pak všichni pustili. Včetně Reginy, která poslední dobou přestává držet s Vladkem a přidává se na stranu ostatních nebo se ho vůbec nezastane, i když je v právu. Vladkovi pak "ruply" nervy, vlítl do koupelny, popadl nůžky a začal jimi zajíždět do své husté hřívy. Byl jak šílený a nikdo ho nezastavil.

Když už měl všechny vlasy dost nakrátko a na řadu měl přijít strojek, teprve si to začal uvědomovat. Následovaly až dojemné záběry, jak Michal Vladka vyholuje. Vladkovi tekly slzy a když viděl v umyvadle své ostříhané vlasy, rozbrečel se ještě usedavěji. Ještě než je hodil do igelitového pytle, si je naposled přiložil k hlavě.

Vladko s Michalem sázku prohráli, i když se zasazovali o opak, ale pravdou je, že kdyby Wendy (jak předtím řekl Vladko) každou blbost nenafukovala, k něčemu takovému nemuselo dojít. V zápalu boje se přeci takové věci stávají a navíc do obličeje opravdu nedostala, jak na začátku tvrdila a hrála ublíženou...

