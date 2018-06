Vladko opět bouchnul. Do Duelu jde Michal

FOTOGRAFIE ZDE

Ještě před pár dny Vlado říkal, že Reginu má přese všechno stále v srdci, pohár jeho trpělivosti ale definitivně přetekl, když ho v přímém přenosu ze Zúčtování nařkla, že je ve Vile jen pro prachy a přátelství pro něj nic neznamená. Vlado to nepřekousnul a společně s Ginou si střihli do kamer hádavý duet, plný vzájemných obvinění.

Vlado se však nechal narozdíl od Reginy vytočit, s čím ovšem nepochybně počítala a dala si záležet na tom, aby štěky z její strany doprovázely nadřazené úsměvy. Těžko může tušit, že její pozice mimo Vilu už možná zdaleka není tak neotřesitelná jako na počátku. Přece jen žijí odtržení od opravdové reality.



"Ty seš teplej a ty striptérka a přitom jste nejoblíbenější," prohlásila se smíchem Wendy na adresu hlavních aktérů, ale bude mít zase nepochybně nervy, zda si ji Michal nevezme do Duelu. Logiku by to mělo, vždyť právě od něj dostala palec dolů.

Ale kdo ví? Třeba posílen svým minulým návratem z Duelu i úspěchem Vladka zaútočí frajersky na Reginu. Nepochybné je, že Vladko, i když se v mnohém strefoval do černého, svým dalším výstupem přinesl do Vily jen další rozladění a "mladé" tak trochu nahnal do náruče matky Reginy.

A tak i jeho dobrou náladu po elegantním hattricku nejspíš vystřídá zase deprese. Z aktuálního vývoje situace se tak mohou radovat snad jen ti, na které s největší pravděpodobností ve čtvrteční Výzvě nedojde. Emil, Jindra a zbytek ženského osazenstva. Až na Reginu. Ta by mohla být ještě překvapena.