Vladko: Necítím se být celebritou

"Podruhé bych do toho nešel," odpověděl sedmadvacetiletý kuchař na dotaz, stál-li čtyřměsíční stres za jedenáct milionů.

Čtenáře zajímalo, zda uvažuje o urovnání vztahů s Michalem a Ginou. "Jestli jsem byl někdy u někoho zklamán, tak to byli oni dva. Co se týče Giny, přátelé na život a na smrt nemůžeme být. Je mi to líto, ale nejde to. S Míšou určité věci vždycky můžu rozebrat, ale je mezi námi odcizení."

Své plány do budoucna si zatím Dobrovodský nechává pro sebe. "O tom, že bych měl moderovat Prima vařečku, jsem slyšel, ale zatím se věnuju jen novinářům. Diskuse na tohle téma přijde později," uvedl.

Knihu Můj život s Vladkem, kterou napsal jeho přítel Robert, zatím nečetl, ale velmi ho potěšila. "Napsat o mně knihu, to jsem teda nečekal! Udělal mi velikou radost," prozradil čtenářům.

Dobrovodský také uvedl, že se pokusí zasadit o přijetí zákona o registrovaném partnerství. "Není důležité, jakou má člověk orientaci, ale to, jaký je. Takže považuji registrované partnerství za potřebné, je svobodná volba každého, s kým bude žít," napsal.

A jak bude Vladko trávit Vánoce a Silvestra? "Pokud to půjde, tak v nejužším rodinném kruhu. Budu relaxovat, koukat na televizi, přecpávat se chlebíčky, tak, jak to známe všichni..."

On-line rozhovor Vladka velmi bavil, a tak svým příznivcům slíbil, že přijde odpovídat ještě jednou. "Domluvili jsme se, že to bude příští úterý 20.12. od 12-13 hodin. Tak určitě zase doražte. Ahoj."

