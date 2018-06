VIDEO: Vladko návrat zatajil, Wendy ukázala bříško. ExVyVolení jsou tu

"Nevím, co mám říct. Jsem hrozně nervózní. Myslel jsem si, že před těmi osmi lety to bylo poprvé a naposledy, a teď zase ta halda lidí. Uběhla dlouhá doba a najednou, jako kdyby se člověk vrátil do roku 2005. Už jsem si odvykl. Kupodivu jsem ale dnes velmi dobře a tvrdě spal," svěřil se iDNES.cz Vladko Dobrovodský, který se stal nejslavnějším vítězem VyVolených právě před osmi lety.

"VyVolené mi lidi připomínají prakticky na každém kroku. Je to prostě něco, co už ke mně bude patřit. Jako když ty si byla v Esu," řekl Vladko ve studiu moderátorce Tereze Pergnerové, jež VyVolené moderuje už počtvrté.

Zajímavostí je, že Prima zastihla Dobrovodského v době, kdy se vrátil ze Španělska. V Česku se nehodlal zdržel dlouho. Na jihu Evropy má vztah a navíc prý slibně rozjetou dráhu herce. I to je důvod, proč o pozvání do Vily nikde nemluvil. "Jelikož jsem to příbuzným ani známým neřekl, nejspíš se to dozvěděli jen z novin," upřesnil Dobrovodský.

Z účastníků první řady reality show se ve studiu objevili také Saša Nikitin, Věra Patt či Kateřina Langerová a Wendy Zapletalová, která je těhotná. "Je to zvláštní pocit tady zase stát, chvění v žaludku cítím," říká Wendy, která by na rozdíl od svých kolegů už do Vily nešla. "Já si myslím, že jednou a dost. Víckrát ne."

Emil Zajac, Petr Zvěřina, Tereza Pergnerová a Vladko Dobrovodský.

"Je to obrovská nostalgie. Buší mi srdce, klepou se mi ruce a chce se mi na záchod," uvedl zase Emil Zajac, který se prý příliš nezměnil. "Myslím si, že to jádro zůstává stejné, možná člověk trochu zmoudří, určité situace řeší jinak, ale furt jsem stejnej Emil."

Podobně mluví i Kateřina Langerová, z níž se v posledních letech stala fotografka. "Jsem ráda za tuhle zkušenost, která mi byla nadělena. Trošku cítím i smutek, že je to tak dalece za mnou," dodala.

Páteční přímý přenos VyVolených přinesl hned dvě Volby a první stěhování nových soutěžících do Vily. Momentálně je v ní šest nových soutěžících a Vladko Dobrovodský. Další výběr bude pokračovat příští týden.