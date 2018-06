Vladko - Michalova trefa do černého?

FOTOGRAFIE ZDE

KDO VYHRAJE VYVOLENÉ? Hlasujte ZDE

Žádný velký fičák

Středa byla ve světle událostí opravdu hodně šedá myška, a tak se nevyplatí doširoka rozepisovat.

VV mezi sebou debatovali, komu by přáli výhru jedenáct milionů. Vladko opět cítil: "Michalovi to ze srdce nepřeju." A plynule navázal ve zpovědnici se svými pocity: "Já jsem zničenej. Strašně moc... Nebylo to z lásky, fakt nebylo." reagoval na úterní scénu a vztah k Michalovi.

Na Slovensku měli ve středu Výzvu, při které se probírala Tonyho agrese k Luisovi a Vladkovo hysterčení. Tony chtěl místo trestu odejít okamžitě z vily. Přiběhl za ním ale Vladko, oba byli na sesypání. Vladko ho s breky přemlouval, ať to nedělá, že je tam jediný slušný. Nakonec se mu to s Rockym povedlo a dostal od VV trest, napsat do Deníku 500krát nějakou větu o tom, co se nemělo stát.

Líčení a seznamka

Jindra měl zase svou bláznivou chvilku a nechal se od Lindy nalíčit. Stíny mu na očích vadily a vypadal jak mrkací panna. Linda si ale svoje dílo pochválila: "Haha! Vypadáš jako žena!"

Pak se nálada hodně uvolnila. VV si vprávěli vtipné historky a exceloval v nich Vladko se svou story, jak se seznamoval. Společně s Janou z toho dostal neutuchající záchvat smíchu. "Já se seznámil na JIPce." Do toho vložila svou radu Linda: "Ne, měl jsi jít do Tesca... s košíkem. Do někoho vrazíš a je to." Vladko pokračoval, jak si podal inzerát s fotkou: "Ona furt každá myslela, že jsem nějakej gigolo nebo prostitut." Kačenka se svěřila, že ještě zcela nemilovala, ale ublížil jí moc jeden kluk. Měla ho hodně v srdci, ale vyškrtla ho ze svého života.

Obálka s pruhem

Michal dostal další "líbesbríf". Už ve dveřích mu nebylo do smíchu. V obálce s červeným pruhem mu doputovalo předvolání za rozbití tří květináčů v ambulanci na Bulovce. "To mě pos.. Za chvíli mi přijde obvinění, že jsem byl drzej na revizora." Michal vysvětlil, že ho odmítli ošetřit a zavolali na něj ochranku, protože byl hodně nepříjemný. Spadl při tom jeden květináč, ale na policii ho bez protokolu nakonec vyhodili. Divil se, že se najednou všichni ozývají, když je v televizi.

Vladka poradila Michalovi sestra

Jako tradičně i Michal dostal možnost, aby mu s volbou osoby poradil někdo blízký. "Můžu studovat, co chci, ale bez emocí to nejde. Měl by sis vzít člověka, který doposud při tobě stál jako přítel, ale nakonec ti dal palec." naznačila mu Vladka nevlastní sestra Zuzka.

Při Výzvě měl Michal velké nervy. Kačence se svěřil, že na ní velmi začíná měnit názor, ale je pro něj stále ještě tím, čím předtím. U Jindry překvapil:" Řeknu ti, že kdybych věděl, jak to bude v úterý, tak ti ten palec nedám. Byl jsem blbec. Jak jsem tě neměl rád, tak teď jsi mi hodně blízko." Ale nejvíce se rozpovídal u Vlada: "Řekl jsi, že jsem falešnej, vypočítavej, že tě využívám... Ať mám hodně špatných vlastností, TAK TOHLE NE!... Nikdy se necpu do epicentra dění... Můj styl není někam vletět a udělat rámus. Upřímnost je super, ale ne za každou cenu." Poslechl tedy svou sestru: "Dál ti nedovolím takhle po mně jít. Je to Vladko!"

Začíná souboj Titánů, tak v pátek u televizních obrazovek uvidíme, kdo s koho.