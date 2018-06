Vladko má chuť na sex s Michalem

FOTOGRAFIE z duelu ZDE

Hysterie v přímém přenosu

V sobotu to byl skutečně fičák. Během přenosu se Vladko psychicky zhroutil a předvedl opravdu šokující hysterický záchvat. Začalo to loučením Emila a Michala před odchodem do studia. Oběma se nemluvilo lehce. Michal nechtěl brečet, a tak se rozloučil velmi rychle. Emil to ale nezvládl a začal vzlykat: "Já se vám všem musím strašně omluvit. Peníze nejsou všechno." Psychicky zlomil úplně všechny a nejvíc Vladka. Tomu při obhajobě před diváky ruply nervy a snad by tam spáchal sebevraždu. Z jeho grimas šel strach. "Já už nemám ani slzy, běžte pryč, to je pro mě strašně ponižující." křičel na holky, kterého šly do ložnici uklidnit.

Hádky "švédské trojky"

Před Duelem Michala s Emilem atmosféra pěkně zhoustla. Navíc se mezi ně vložil Vladko, který už po Výzvě Michalovi naznačil, že by chtěl, aby tam ještě zůstali oba. S Emilem se dobře pobaví a s ním si může rozumně promluvit. Navíc je blíž jeho srdci.

Tahle smrtelná kombinace způsobila, že se všichni tři od rána hádali. Nejprve Michal s Emilem, když nechtěl plnit jeho úkol. "Ty si zase jenom namaž pusu a mysli si, jak jsi krásnej." vyjel na něj Emil. Pak to začal řešit Vladko: "Michale, ty sis užíval, když plnili ostatní, ale sám ses do ničeho nehrnul." Michal se začal bránit a skončilo to tím, že na sebe řvali jako psi. Vlado pak všechny uzemnil: "Já vám to řeknu na rovinu. Všechny by vás měli vyházet ven a já bych tu měl zůstat poslední."

Po hádkách přichází usmiřování

Po návratu z evakuace začal Vladko na Michala dorážet. Ležérně si sedl na pohovku a začal: "Míšo, proč jsi takovej?" "Že by souhra genetických chromozomů a přírody?" odvětil suše Michal. S tím se Vlado nespokojil a začal na něj upřeně zírat. Michal se snažil koukat "doblba", ale nešlo mu to. Vladko toho využil, že mu koukal mezi nohy a dodal: "Víš, na co bych měl chuť? Zkus si tipnout!... Na sex ...s tebou!" Začala dvojsmyslná debata o tom, jak "to nebudou dělat".

Ve zpovědnici Vladko přiznal, že ví, co chtějí všichni slyšet, že to tak nějak je, ale říkat nahlas to nebude. Michal zase mluvil o pocitu Vladkovy žárlivosti na něj. Do situace se ještě ke všemu připletl Emil a zamotal ji ještě víc. Začali řešit Michalovu sexuální orientaci. "Co já vím, jestli heterosexuál nebo homosexuál? Ale ne, určitě heterosexuál." "A co když jsem bisexuál?" zamotal ho ještě víc Michal. Emil hned začal rozvíjet další teorii, že v tom případě by se měl raději zamilovat do něho. Vladko v tu chvíli Emila pořádně probodával očima.

Žárlit už nemusí, Michal se mu vrátil. Navíc se mu krásně věnoval v noci před Duelem. Bylo mu tak špatně, že to vypadalo na slepák. Ten naštěstí Emil vyloučil, ale Vladko přesto Michalovi vařil čaj a dělal mu studené obklady na břicho. Sám to komentoval slovy: "Připadám si srandovně, že ti dělám obkládky a vařím čajíčky."

Sex nechybí jenom Vladkovi

Daleko hůř je na tom Jindra, s kterým hýbou hormony jako o život. Vrhá se na každou sukni v okolí. Nejdřív se mačkal na Moniku v koupelně. "Jindro stačí, ty jsi zase opilej. Hááá, tvrdneme!" chichotala se Monika. Pak to zkusil na kadeřnici, která přišla do vily všechny zkulturnit. Když zjistil, že je vdaná, rychle přestal: "Jeee, pomoc, pomoc!" U Moniky to nevzdal a v kuchyni se s ní líbal na kuchyňské lince a šeptal jí, že "dnes v noci se to stane". Asi změnil plán, protože si s Katkou ustlal na vířivce a pusinkoval jí na pupíku.

Svatební noc bude doma

Nic naplat. Emilova šance na jedenáct milionů se dnes rozplynula jako pára nad hrncem. Byl sice zklamaný, ale svou výhru taky získal. "Dneska jsem se oženil, už jednu výhru mám. Těším se na ni." řekl na konci Duelu. "Vím, jak je to tam těžký. Já už to vyhrál, budu s rodinou, ale vy musíte bojovat. Najděte v sobě sílu. Ať to vyhraje kdokoli, už teď jste pro mě vítězové," rozloučil se s ostatními ve vile.

