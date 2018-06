Vladko likviduje ty, co se mnou táhli

"Skutečně jsem čekal, že zvolí ostatní právě Wendy," řekl do telefonu ještě v noci iDNES.

"Bohužel. Ale čekal jsem to dokonce už mnohem dříve. Lidi se ve vile rozdělili už od začátku. Přijde mi, že Vladko soustavně likviduje lidi, kteří se se mnou bavili," tvrdí Petr.

"Teď už tam z nich vlastně zbývá právě Wendy, tak to od něho dostala hned sežrat. Na Jindru nemůže, protože ten se mnou nikdy v kontaktu nebyl. Monika přiznala, že si spolu všechno vyříkali a usmířili se. Takže Wendy byla na ráně a co jí vyčíst jiného, než že se jednou bavila s Petrem Zvěřinou.

A protože Wendy neplácá jen tak do větru, tak zřejmě vezme do Duelu Emila, o kterém mluvila s Katkou.

Kačenka mě docela překvapila, že dokázala zvolit Emila. Doteď tam měli spolu opravdu vztah ve stylu dcera - otec. Mají se hodně rádi, mají k sobě hodně blízko a celou dobu spolu blbnou. Určitě to pro ní muselo být hodně těžké dát mu palec. Pokud bych se dnes měl rozhodovat já, tak bych následoval Emila a volil Vladka."

Žádná nenávist, ale legrace

"Dabérské umění Michala a Vladka se mi líbilo. U jejich podání Petra Zvěřiny jsem se obrovsky nasmál. Bylo to vtipné. To, o čem Vladko mluvil, že teď budu Michala nenávidět, vůbec není pravda. Michala si nevážím z úplně jiných důvodů. Když si ze mě někdo dělá takto legraci, tak to není nic špatného."

Emilova věčná taktika Katku štve

"Kačka Emila pěkně zpražila. Emil šel do vily s cílem vyhrát a ustavičně to všem předhazuje. Pro něj to tam není jednoduché, on je "starej chlap", zvyklý z dolů tvrdě pracovat. Teď je vržen do televizního světa, tak je to pro něj hra. Šel hrát a vyhrát a peníze jsou to jediné, co ho tam drží. Kdyby mohl, tak je pošle všechny domů. Už neví, jak by se jich zbavil a měl to vítězně za sebou. Má toho ještě chudák hodně před sebou, pokud nevypadne v sobotu s Wendy."

