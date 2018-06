Vladko je zpět, Jan se ve studiu popral

VELKÁ FOTOGALERIE Z DUELU ZDE

Jan, který získal 47 452 hlasů - Vladko téměř desetkrát tolik - 446 416, rozehrál minulý týden vysokou hru vabank. Náhle si totiž vzpomněl na svou ženu a dvě malé děti a rozhodl se, že už ho to ve vile nebaví.

Na výletě k rybníku porušil dvakrát pravidla (zavolal manželce a četl si časopis), jenže Prima mu jen zabavila plyšáka, ale nevyloučila. A tak přesvědčil své kamarády mezi ostatními, aby ho v úterý navrhli na vyřazení. Povedlo se: Při Zúčtování ho jmenovalo sedm spoluhráčů. "Chce domů, má rodinu," zdůvodnila většina z nich a i na dotaz moderátorky později odpověděli, že zpátky ve vile chtějí ze stejných důvodů víc Vladka. Nemůžu mu odpustit "uklouznutí" na výletě, zdůvodnil dost trapně svůj výběr jeho nejlepší kamarád Petr. - více zde

V dalších dnech pak taťka Hans dojal diváky slzami. "Vždyť mám doma mimino, jak jsem jim to mohl udělat!" Poplakával. Volba Vladka do Duelu byl další promyšlený tah. Silný soupeř, kterého lidé v soutěži hodně chtějí, ho spíš pošle domů. Anebo se hlasující zachovají škodolibě jako minulý týden, kdy do vily vrátili nenáviděnou Reginu a zpátky pošlou jeho, uvažoval. V takovém případě by se jednou pro vždy zbavil významného protivníka a zvýšila by se šance na miliony.

Vyšla první varianta. "I v případě prohry doufám, že se najdou lidi, kteří mi dají novou šanci," podotkl Honza ještě před rozhodujícím okamžikem. A Vladko po skončení Duelu dodal, že ho mrzí, že Honza to celou dobu vzdával. Proč se tedy proboha do soutěže vůbec hlásil? Po dvaceti dnech ve vile mu došlo,že má ženu a dvě malé děti?!

Jan se popral o miminko

První se odebral do studia Honza. A než přišel Vladko a diváci viděli záběry z vily, ocitl se "taťka" opět na hraně pravidel. Konflikt viděli jen přímí účastníci Duelu ve studiu. Janovo miminko začalo plakat a rozbolavělý otec se vydal k divákům a chtěl ho pochovat. "Podej mi ho," požádal manželku Lenku." Jenomže soutěžící mají jakýkoli kontakt s příbuznými zakázaný, takže na Honzu se vrhla ochranka a došlo ke rvačce. Honza zuřil, atmosféra byla napjatá a všechny uklidňovala pohotová (a mimochodem skvělá) Tereza Pergnerová.

Těsně před vyhlášením výsledků položila Tereza oběma Duelantům dotaz, čeho si na soupeři váží. "Protože umí udělat dobrou legraci a líbí se mi, že je dost splachovací," byla slova Honzy. Vladko za nejlepší na Honzovi označil jeho úsměv, který ho prý "dokáže vždycky naštvat".

Sestřih z pátečního dne nebyl tentokrát příliš zajímavý. Za zmínku snad jen stojí všudypřítomné sexuální napětí mezi Monikou a Sašou. Nakonec však brzy k ránu skončila v objetí Rosti a mohli jsme se jen dohadovat, co vše se dělo pod peřinou v záběrech, které nabídla infrakamera.

Do vily přijde nový hráč

V pátek Big Brother oznámil, že v neděli pošle do domu dva nové hráče a hned v sobotu dala Prima stejnou šanci jednomu z těch, který při prvním výběru skončil u diváků druhý. O vítězi, který půjde bydlet do vily, rozhodne hlasování internetových čtenářů. - HLASUJTE ZDE

Spolubydlícího do vily mohou diváci vybírat do čtvrteční půlnoci. "Během Duelu, který budeme vysílat v přímém přenosu v sobotu 17. září, představíme televizním divákům trojici, která na internetu získá nejvíce hlasů. V neděli si potom během večerního vysílání VyVolení vyberou toho, koho by mezi sebou chtěli přivítat. Ten se ihned přesune do Vily a nebude chráněn imunitou," upřesnila mluvčí Primy Jana Malíková.

