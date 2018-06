Vladko dostal Lindu do postele

Vladkův koupelnový monolog

Vladko má pořád deprese a v koupelně si ulevoval: "Dobrou chuť u stolu, máme se rádi všichni. A jeden druhého nesnese. Falešný jeden vedle druhýho a dělaj, že ne... jeden druhýho budete potápět. Se mně z vás zvedá žaludek." Vše mu bylo jedno a vtrhl jen omotaný ručníkem do obýváku, kde začal vytírat.

Zase se pralo čisté prádlo

VV si povídali, co jim na kom vadí. A nebrali si servítky. Často vybuchly emoce. Nejvíc jsme viděli kritizovat Michala. Na Jindru vytáhl čistotu: "Tvoje hygienický návyky nejsou, nebo nebyly, nejlepší, když jsi přišel do vily." A pořádně se obul do Katky: "Ty jsi sladká holčička bez názoru. Za dceru bych tě nechtěl."

Od Slováků se ostrá kritika snesla hlavně na Vladkovu hlavu. Rocky mu vmetl, že kdykoliv vidí silnějšího soupeře, okamžitě mu začne lézt do zadku. Přidal se k němu Luis: "Nedokážeš přijímat pozitivní energii kolem sebe." Ve Vladkovi to samozřejmě začalo pěnit a začal řvát na Luise: "Ty si vyčůranej jako mraky. Sigmund Freud je proti tobě hadr." Při diskuzi Katky s ostatními do toho začal kafrat, a když ho neposlouchali, tak vystřelil ze sedačky a odkráčel: "Mě to nezajímá, tahle diskuze. Takový krávoviny melou."

Linda a Lenka už nepoznaly ani erotickou pomůcku

Vladko dostal tajný úkol darovat Lindě erotickou pomůcku - Venušiny kuličky. Snažil se jí proto v posteli "rozdělat". Zvedl svou peřinu a začal Lindu v negližé a s osuškou na hlavě svádět: "Pojď ke mně! Chybí mě lidská přítulnost a ty se mi líbíš." Linda dostala záchvaty smíchu, ale nakonec pod peřinu vlezla. A Vladko začal: "Ty mi připomínáš mýho Robíka. Vypadáš jako kluk." Linda prskala smíchy: "Já tě zabiju." Do toho se ještě otočil na Janu: "Jano, prosím tě, dělej s tím už něco - smrděj ti strašně nohy."

Lindu vystrašil ještě ve dveřích u záchodu, a pak jí předal ten vzácný dárek. "Krém si mi přinesl?" ptala se Linda. A vybalila ty "rumbakoule" na provázku: "Co to je?" "To můžeš použít jako náušničky... Nebo s tím rozmlátit někomu hubu." smál se Vladko a začal s tím divoce točit. Připletla s k tomu Lenka a začala to ze všech stran zkoumat a klepat s tím. Přišla jen na to, že na nic nepřišla. Nakonec jim odborník Michal prozradil, že to jsou Venušiny kuličky a chtěl se ujmout výuky, jak je použít. Překvapená Lenka se zmohla jen na otázku: "To jako hrká, když s tím chodím?" Holky mají asi z dlouhé sexuální abstinence pořádnou amnézii.

Nevěřící Katka

Páteční Duel byl snad nejnapínavější od začátku soutěže. Navíc byl pro Moniku i Katku první. Obě byly velmi nervózní a Monika si s sebou na památku zabalila i rybičku Igora. Vladko jí popřál: "Kdyby měl někdo vyhrát, tak tu výhru přeju Katce, tobě a Jindrovi. Michalovi už ne." Jindru události také hodně zasáhly a přišel za Kačenkou. Nakonec utěšovala ona jeho: "Jestli nevyhrajem, tak určitě pojedem na dovolenou. Třeba na Slovensko."

Nakonec se vrátila Katka. Hezky jí přivítali, ale nikdo neměl příliš chuť oslavovat. Katka se svěřovala, že vůbec nevěřila, že se vrátí a že si připadá i docela trapně, ale je šťastná. Nakonec přeci jen bouchla sekt. "Já jsem to ještě nikdy sama neotvírala." tvrdila, ale vypadalo to, jako by se tím živila. Všichni si přiťukli na její výhru, ale někdo připomněl i Moniku. Katka se smutkem v hlase souhlasila:"Na Moniku, zaslouží si to holka."