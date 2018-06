Vladko dostal klíče od bytu i od auta

FOTOGRAFIE ZDE

Moderní byt 3+1 s terasou a zimní zahradou o rozloze sto patnáct metrů čtverečních na pražské Harfě se ovšem teprve staví. Jeho nový majitel se do něj bude moci nastěhovat až na jaře roku 2007.

Vladkovi to, že bude muset čekat na nové bydlení déle než rok, však nevadí. „Zatím mám kde složit hlavu, tak je to dobré. Už se ale strašně moc těším. Ten pocit, že to bude můj domov a já se do něj budu vracet a budu si moct říct: jdu domů, je skvělý. Tím spíš, že jsem v Praze bydlel dosud jen po ubytovnách,“ říká Vladko.

Zatím bude bydlet u svého přítele Roberta Votruby, od března ovšem dostane prozatímní byt na pražském Barrandově, který mu sehnala televize Prima.

Na hlavní město si zvykat nemusí – našel si tady před dvěma lety místo kuchaře a má Prahu rád. Zvlášť památky. Historie vůbec je jeho velkou vášní. Na rodné Brno ovšem nezapomene. „Budu tam jezdit, vždyť jsem se tam vylíhl,“ slibuje.

Byt s designem italských návrhářů, v němž nechybí ani vířivá vana, se alespoň ve vizualizaci Vladkovi velmi líbí. „Vyhovuje mi, že je v něm minimum nábytku, není přeplácaný a je vzdušný. To je jiné kafe než ve vile. Strašně se mi líbí stěna v obývacím pokoji. Mám rád dvacátá a třicátá léta, a přesně takový nábytek byl v té době v módě a teď se vrací,“ pochvaluje si Vladko.

Jediným problémem jsou barvy, ty se do jeho vkusu netrefily. „Zatím je tam namalovaná sedačka i kuchyňská linka červené barvy. Já ale červenou moc nemusím, je na mě moc agresivní. Mám ji sice rád, ale doma ne. Představoval bych si třeba meruňkovou, ovšem zase nevím, jestli by šla ke kovu, který nábytek doplňuje. Uvidíme. Když už si můžu vybírat a na zařízení bytu se budu spolupodílet, tak to rozhodně využiju.“

A jestli mu vyhovuje prostředí pražské Harfy? „Mně by to vyhovovalo všude. Já byl donedávna na ubytovně a teď takový byt! Lidi, zkoušejte štěstí,“ radí nadšený Vladko, který včera na nový byt podepsal smlouvu.

Další ceny přebral se stejným nadšením, i když byt u něj zůstává na prvním místě. Z prodejny značkového oblečení si odnesl poukázky v hodnotě tři sta tisíc korun a rovnou si pořídil zimní bundu, pásek a kalhoty. Značkovou elektroniku za půl milionu může nakupovat do března příštího roku. A novou toyotu ve špičkové výbavě zaparkuje do své garáže až dnes. Řídit nebude. „Přenechám to Robertovi. Já řídil naposledy před sedmi lety, netroufl bych si po takové době na silnici.“

S dovolenou v hodnotě šesti set tisíc naložil po svém. „Věnoval jsem ji všem zbývajícím vyvoleným. Už jsem jim vybral zájezd v červnu do Řecka. Mám ale jednu podmínku. Musí jich jet všech čtrnáct, jinak tahle výhra propadá zase zpátky mně,“ říká Vladko.