První vítěz VyVolených Vladko chce zpět do vily, v triumf ale nevěří

"Šance se nesmí odmítat, ale jestli to lidé přijmou, nebo ne, to nevím. Možná bych toho litoval, kdybych tu nabídku nepřijal. Ale pravděpodobnost, že bych došel do cíle, je asi taková, jako kdyby meteorit spadl dvakrát na stejné místo," zhodnotil své šance Vladko, který se v páteční VIP Volbě o místo popere s dalšími bývalými účastníky VyVolených Petrem Zvěřinou a Emilem Zajacem.

Po své první výhře odjel Vladko do Španělska, kde žil, pracoval, učil se jazyk a taky se zamiloval. "Mám přítele, mrzí mě, že se teď nevídáme. Jsme spolu už skoro čtyři roky. Je skvělý, mám ho rád, nesmírně si ho vážím. Je o 23 let starší a je to učitel. Od svého partnera se potřebuji učit a musím k němu vzhlížet," říká Dobrovodský, který ve Španělsku dělal, co se namanulo. Sbíral ovoce, uklízel, myl nádobí.

Teď už je 11 měsíců zpátky v Česku a chce to znovu zkusit v reality show VyVolení, která mu ale nepřinesla jen štěstí.

"Co jsem chtěl, to jsem měl. Nečekal jsem, že to bude takový extrém. Chvílemi jsem měl deprese, ale z toho se musí člověk dostat sám," říká Vladko.